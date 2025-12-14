میرزایی: مدیر موفق باید قدرت حل مسئله و اقناع مردم را داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب میرزایی، شامگاه یکشنبه در آئین تکریم و معارفه بخشدار ارد گفت: تغییر از نگاه دولت به معنای بهتر شدن است و اصل تغییر نیز بر همین اساس تعریف می‌شود؛ هر دولتی که بر سر کار می‌آید، قطعاً تغییر را در مسیر بهبود وضعیت زندگی مردم دنبال می‌کند.

فرماندار گراش با اشاره به تلاش خود برای معرفی و انتصاب نیروهای بومی، تصریح کرد: تلاش برای معرفی بخشدار بومی در ارد به نتیجه نرسید، در واقع اعتقاد ما بر این است که نیروهای بومی باید فرصت رشد را پیدا کنند، چرا که شناخت عمیق‌تری از منطقه و مسائل آن دارند.

فرماندار گراش با بیان اینکه دولت بر افزایش رضایتمندی مردم تأکید ویژه دارد، تصریح کرد: بخشدار جدید باید از قدرت حل مسئله برخوردار باشد و با استفاده از خرد جمعی، مسائل و چالش‌های بخش را مدیریت کند.

یعقوب میرزایی قیری قدرت اقناع‌کنندگی مردم را دومین ویژگی مهم یک مدیر دانست و گفت: مدیر موفق کسی است که بتواند مردم را همراه و قانع کند. خلاقیت و ابتکار عمل نیز از دیگر ویژگی‌های ضروری مدیران است؛ به گونه‌ای که کارهای راکد را فعال کرده و به دنبال طرح‌ها و ایده‌های جدید برای توسعه بخش باشد.

فرماندار گراش با قدردانی از بخشدار سابق بخش ارد، خاطرنشان کرد: بخشدار جدید نباید به انجام امور روزمره اکتفا کند، بلکه باید با نگاه توسعه محور، به دنبال ایجاد تحول باشد. مردم شهرستان گراش و بخش ارد نجیب و پاک‌دامن هستند و هر چند چالش‌ها در همه مناطق وجود دارد، هنر مدیر آن است که خود را با شرایط وفق دهد و آثار مثبت بر جای بگذارد.

رئیس شورای اداری شهرستان گراش با تأکید بر حفظ شأن و جایگاه مردم گفت: بخشدار جدید باید حرمت و شخصیت مردم را حفظ کند؛ چرا که مردم پیش از هر چیز انتظار دارند شأن و کرامت آنان رعایت شود.

میرزایی در پایان با اشاره به شعار سال مقام معظم رهبری گفت: در شهرستان، شعار سال را به عنوان یک دستور کار جدی دنبال می‌کنیم و توسعه سرمایه‌گذاری و تولید را در اولویت قرار دادیم؛ چرا که هدف نهایی انتخاب شعار سال، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت کسب و کار مردم است.

همدلی و اتحاد را زمینه ساز توسعه بخش ارد است

السلام یونس طاهری امام جمعه ارد نیز با اشاره به برخی مشکلات و نیازهای موجود در بخش، بر ضرورت پیگیری آن‌ها از سوی مسئولان شهرستان و رفع آن تأکید کرد و گفت: توقع مردم ارد این است که از امکاناتی که در سطح شهرستان و کشور وجود دارد، مردم بخش نیز بتوانند به صورت عادلانه از آن استفاده کنند.

عباس روستا، سرپرست جدید بخشداری ارد نیز همدلی و اتحاد را زمینه ساز توسعه این بخش دانست و گفت: دولت نگاه ویژه‌ای به مناطق محروم دارد و انتظار است ما با هم افزایی از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها برای پیشرفت و توسعه منطقه استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت مسئولیت پذیری افزود: مسئولیت نه تنها یک جایگاه اداری، بلکه عهدی است که با مردم می‌بندیم تا صادقانه در مسیر خدمت به آنان گام برداریم.

روستا تصریح کرد: من خود را موظف می‌دانم در کنار مردم دریادل و پرسخاوت این منطقه باشم تا با همدلی و همکاری، گره‌ای از مشکلات آنان باز شود. من باید به ما تبدیل شود تا از قابلیت‌های موجود نهایت بهره را در راستای شکوفایی منطقه برداریم.

سرپرست بخشداری ارد همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی این منطقه، توسعه کشاورزی را یکی از محورهای اصلی پیشرفت و بهبود معیشت مردم بخش ارد دانست.