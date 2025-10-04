  1. استانها
فرماندار گراش: صیانت از آرامش و امنیت مردم، مسئولیت و رسالتی خطیر است

گراش- فرماندار گراش با اشاره به سهم و رسالت مهم نیروی انتظامی در ایجاد آرامش و امنیت کشور، گفت: نظم و امنیت کشور مرهون تلاش شبانه روزی فراجا است.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب میرزایی قیری صبح شنبه در مراسم گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در شهرستان گراش ، با بیان اینکه امنیت و آسایش با ارزش‌ترین نعمت الهی و رکن اساسی پیشرفت و آبادانی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، گفت: هفته نیروی انتظامی، فرصت شایسته و مناسبی برای تبیین نقش کلیدی امنیت در جامعه و قدرشناسی از زحمات کسانی است که در کسوت پرافتخار پلیس و با تلاش شبانه‌ روزی و مجاهدت خستگی‌ناپذیر خود، زمینه را برای برقراری نظم، امنیت و آرامش مردم و صیانت از حریم ارزش‌های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی جامعه فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه سبزپوشان فراجا پیام‌آوران عزت و اقتدار ایران هستند، ادامه داد: صیانت از آرامش و امنیت مردم، مسئولیتی بزرگ و رسالتی خطیر است که خادمان سرافراز مردم در فراجا مفتخر به مجاهدت و تحقق مستمر آن در همه اوقات و شرایط هستند.

فرماندار گراش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه نظم و امنیت، فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را به فرماندهان، کارکنان و سربازان جان برکف فراجا در رده‌های مختلف و به خانوادهای صبور و سرافراز ایشان تبریک و تهنیت گفت و از خدمات و مجاهدت هایشان قدردانی کرد.

