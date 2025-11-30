میرزایی: برکت علوم پزشکی گراش به سراسر کشور گسترش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب میرزایی قیری، عصر یکشنبه در جریان سفر هیأتی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به جنوب استان فارس، با اشاره به ظرفیت‌های موجود گراش، گفت: این شهرستان قابلیت تبدیل شدن به قطب درمان جنوب کشور را دارد و لازم است همه ابزارها و توان موجود برای ارتقای خدمات بهداشت، درمان و سلامت مردم به‌کار گرفته شود.

وی ضمن قدردانی از فعالیت خیرین سلامت، افزود: حمایت وزارت بهداشت از دانشکده علوم پزشکی گراش، در کنار مشارکت فعالانه خیرین، می‌تواند زمینه رشد و توسعه خدمات درمانی را در جنوب کشور فراهم کند. خوشبختانه امروز شاهد هماهنگی خوب میان خیرین و هیأت رئیسه دانشکده علوم پزشکی هستیم و این هم‌افزایی می‌تواند مسیر توسعه را سرعت بخشد.

وی با اشاره به نقش تأثیرگذار خیرین سلامت در توسعه خدمات درمانی منطقه، تأکید کرد: برکت علوم پزشکی گراش در حوزه سلامت به استان، شهرستان‌های همجوار و حتی اقصی نقاط کشور رسیده است و این مهم به واسطه همت نیک‌اندیشان مجمع خیرین سلامت محقق شده است.

یعقوب میرزایی قیری با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های لازم برای توریسم درمانی یکی از اهداف مهم شهرستان در مسیر توسعه اقتصادی و ارتقای خدمات بهداشت و درمان است، افزود: رونق گردشگری سلامت می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان داشته باشد و از این رو از اجرای چنین برنامه‌هایی حمایت می‌کنیم.

فرماندار گراش تأکید کرد: مدیریت شهرستان در هر زمینه‌ای که به رشد و ارتقای دانشکده و حوزه سلامت کمک کند، همراه و پای کار است و نگاه دولت در حوزه بهداشت، نگاه توسعه محور است و قدردان تلاش خیرین هستیم.

وی تصریح کرد: برای تحقق اهداف حوزه سلامت در جنوب کشور، همه دستگاه‌ها و بخش‌های شهرستانی و استانی باید دست به دست هم دهند تا شاهد اتفاقات مثبت در خدمت‌رسانی به مردم باشیم.

مهدی محسن‌زاده، رئیس دانشکده علوم پزشکی گراش نیز در ابتدای این نشست با بیان اهداف توسعه‌ای خدمات حوزه بهداشت و درمان و سلامت و پزشکی در منطقه پرداخت و خواستار حمایت و همرایی مسئولان استانی در پیگیری مطالبات مطرح شده شد.

لازم به ذکر است؛ در این بازدید میدانی، مسئولان از نزدیک در جریان وضعیت خدمات‌رسانی به مردم، زیر ساخت‌های درمانی و آموزشی، نیازها و چالش‌های موجود قرار گرفتند.

بازدید از بخش‌های مختلف مجموعه علوم پزشکی و بیمارستان، ارزیابی امکانات موجود و بررسی روند ارائه خدمات به بیماران از جمله محورهای این سفر بود.

همچنین مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح خدمات درمانی در گراش، بر برنامه‌ریزی برای رفع کاستی‌ها و حمایت از توسعه زیر ساخت‌های بهداشتی و درمانی تأکید کردند.