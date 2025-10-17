به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدباقر بخشایش پور در خطبه‌های نماز جمعه گراش با اشاره به آغاز هفته تربیت بدنی گفت: اهمیت جسم سالم با ورزش است و ورزش در شهرستان گراش و رشته‌های مختلف با پیشرفت‌ها و افتخاراتی که کسب شده می‌تواند به یک قطب ورزشی در استان تبدیل شود.

وی ادامه داد: سال گذشته سالن ورزشی بانوان این شهرستان کلنگ زده شد ولی متأسفانه به همان کلنگ زنی ختم شده و تاکنون اقدام خاصی برای ساخت آن انجام نشده است.

امام جمعه گراش افزود: همچنین واگذاری زمین به حوزه ورزش سوارکاری موضوع ارزشمندی بود ولی این اقدام باید تا سرانجام آن پیگیری و خدمتی برای ورزشکاران این رشته پرطرفدار باشد.

حجت الاسلام بخشایش پور در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه گراش به موضوع سفر رئیس جمهور آمریکا به شرم الشیخ مصر اشاره کرد و گفت: این سفر رونق بازار فروش سلاح‌های آمریکایی به منطقه و سلطه آمریکا در حوزه نظامی، امنیتی و جاسوسی برای راه اندازی پایگاه‌های نظامی بود.

وی ادامه داد: همچنین صیانت از رژیم صهیونیستی و ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی و تلاش برای متوقف کردن ایران برای تبدیل شدن به یک الگوی موفق برای کشورهای اسلامی از اهداف ترامپ برای سفر به مصر بود.

امام جمعه گراش افزود: روایت این اجلاس روایت پر غصه‌ای بود که رئیس جمهور آمریکا با تمام سران شرکت کننده به نحوی برخورد کرد که تمام سران آن کشورها آرزو می‌کردند که در اجلاس حضور نداشتند.

حجت الاسلام بخشایش پور با تقدیر از رئیس جمهور کشورمان و مجموعه دولت برای شرکت نکردن در این اجلاس گفت: ملت ایران همواره حامی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود در برابر عناصر نفاق در داخل و خارج از کشور خواهد ایستاد.