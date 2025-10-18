  1. استانها
استقرار تیم سیار انتقال خون کرمانشاه در سنقروکلیایی

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار این اداره‌کل در شهرستان سنقروکلیایی در روز شنبه خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار خونگیری انتقال خون کرمانشاه روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ با هدف تسهیل در دسترسی مردم شهرستان سنقر به خدمات اهدای خون، در محل میدان شهید دکامی (ترمینال) مستقر خواهد شد.

وی افزود: این اقدام با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون، تأمین ذخایر خونی پایدار و پاسخ به نیاز مبرم بیماران به فرآورده‌های خونی صورت می‌گیرد و از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر پذیرای اهداکنندگان خون خواهد بود.

میرزاده با تأکید بر اینکه اهدای خون، نجات‌بخش جان بیماران است، گفت: مشارکت مردمی در این زمینه اهمیت بسیار بالایی دارد و با توجه به نیاز مستمر مراکز درمانی استان، حضور شهروندان در پویش‌های اهدای خون نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه ایفا می‌کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از همه مردم نوع‌دوست و نیکوکار سنقر دعوت می‌شود با حضور در این برنامه، با اهدای خون خود به یاری بیماران بشتابند و بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی و مهربانی را به نمایش بگذارند.

وی یادآور شد: تیم سیار انتقال خون کرمانشاه با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و استانداردهای لازم آماده ارائه خدمات به داوطلبان اهدای خون خواهد بود و حضور پرشور مردم می‌تواند کمک شایانی به رفع نیاز بیماران استان و کشور داشته باشد.

