مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روزهای اخیر با کاهش مراجعه هم‌استانی‌ها برای اهدای خون مواجه بوده‌ایم که این موضوع موجب کاهش سطح ذخایر خونی استان شده است.

وی افزود: خوشبختانه تا این لحظه نیاز تمامی مراکز درمانی استان به‌صورت کامل تأمین شده اما در صورت ادامه این روند، احتمال بروز مشکل در روزهای آینده وجود دارد.

میرزاده با اشاره به اهمیت فرآورده حیاتی «پلاکت» گفت: این فرآورده تنها سه روز قابل نگهداری است و در صورت کاهش دو روزه اهدای خون، در تأمین آن دچار کمبود خواهیم شد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان خواست همانند گذشته با حضور خود در مراکز اهدای خون، بیماران نیازمند را یاری کنند و افزود: مرکز اصلی انتقال خون استان واقع در بلوار بنت‌الهدی، روبه‌روی فرمانداری، همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۷ عصر آماده پذیرش اهداکنندگان است.

وی ادامه داد: در روزهای تعطیل از جمله جمعه‌ها نیز از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ اهداکنندگان می‌توانند مراجعه کنند. همچنین تیم‌های سیار انتقال خون طبق برنامه ماهانه در شهرستان‌ها و مراکز اداری، کارخانجات و پادگان‌ها مستقر می‌شوند تا شرایط اهدای آسان برای شهروندان فراهم شود.

میرزاده در پایان تأکید کرد: مشارکت مستمر مردم در اهدای خون، تضمین‌کننده نجات جان بیماران و تداوم خدمات‌رسانی نظام سلامت استان است.