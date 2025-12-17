احداث پایگاه ثابت انتقال خون در جوانرود در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مریم میرزاده صبح چهارشنبه در دیدار با هوشیار عبداللهزاده، فرماندار شهرستان جوانرود، وضعیت تأمین و توزیع خون و فرآوردههای خونی در این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.
در این نشست، نیازهای درمانی شهرستان جوانرود و ظرفیتهای موجود برای توسعه خدمات انتقال خون بررسی شد و بر نقش راهبردی سازمان انتقال خون در حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه تأکید شد.
فرماندار شهرستان جوانرود با اشاره به اهمیت حیاتی خون و فرآوردههای خونی در نجات جان بیماران و مصدومان، احداث پایگاه ثابت انتقال خون را یک ضرورت دانست و از آمادگی فرمانداری و دستگاههای اجرایی برای همکاری و تسریع در تحقق این موضوع خبر داد. وی ایجاد این پایگاه را گامی مؤثر در ارتقای سطح خدمات درمانی و کاهش دغدغه مراکز درمانی منطقه عنوان کرد.
میرزاده، مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه نیز با اشاره به استقبال گسترده مردم جوانرود از اهدای خون گفت: مشارکت داوطلبانه و مستمر شهروندان این شهرستان، سرمایهای ارزشمند برای نظام سلامت است و با توجه به این ظرفیت مردمی، احداث پایگاه ثابت انتقال خون بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: همکاری فرمانداری، شبکه بهداشت و درمان و سایر دستگاههای مرتبط میتواند زمینه ایجاد زیرساختهای پایدار انتقال خون را فراهم کند و سازمان انتقال خون استان آمادگی دارد با همافزایی دستگاهها، روند راهاندازی این پایگاه را با سرعت بیشتری دنبال کند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با قدردانی از مردم جوانرود تصریح کرد: نهادینه شدن فرهنگ اهدای خون در این شهرستان نشاندهنده یک مطالبه اجتماعی است که پاسخ به آن میتواند نقش مهمی در ارتقای شاخصهای سلامت منطقه ایفا کند.
