به کگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، سازمان انتقال خون میزبان این اهدا کننده ۳۲ ساله بود تا از همکاری بی‌دریغ و اهدای ارزشمند وی تقدیر و تشکر کند. این اهدا کننده که به تازگی برای اهدای سلول‌های بنیادی خون‌ساز، فراخوان شده بود، از همکاران مرکز سپاس و بیمارستان شریعتی که فرآیند سلول‌گیری را انجام داده است تشکر می‌کند و می‌گوید: سه چهار سال پیش با در بانک اطلاعاتی سلول‌های بنیادی غیرخویشاوند مرکز سپاس، ثبت‌نام و برای اهدای سلول بنیادی اعلام آمادگی کردم که چندی پیش به دلیل تطابق ژنتیکی من با یک بیمار کاندید پیوند مغزاستخوان (سلول‌های بنیادی خون‌ساز)، موفق شدم این کار نجات‌بخش را انجام دهم.

عبدلی می‌گوید: این اهدا یکی از مهمترین و زیباترین اتفاق‌های زندگی‌ام بود و طی فرایند انجام آزمایش‌های قبل از پیوند، دعا می‌کردم همه چیز خوب پیش برود و شرایط اهدا را داشته باشم و بتوانم برای بیمار کاری کنم.



در این نشست عباداله سالک مقدم معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون نیز گفت: تنها ۲ درصد جامعه ایران اهدا کننده خون هستند و این افراد انسان‌های مسئولیت پذیر و حساس به سلامت جامعه اند. وی افزود: درصد بسیار کمی از این افراد حاضر می‌شوند سلول‌های بنیادی خود را اهدا کنند، چرا که این فرآیند کمی زمان برتر و مستلزم همکاری تمام وقت اهداکننده طی انجام پروسه پیوند است که حدود ۳-۴ روز به طول می‌انجامد.



در جامعه ما بسیاری از بیماران کاندید پیوند مغزاستخوان، شانس یافتن اهدا کننده سلول بنیادی خون ساز از میان افراد خانواده خود را ندارند و درمان‌های شیمیایی و دارویی برای درمان قطعی آن‌ها کارساز نیست لذا، تنها راه درمان و نجات جانشان، در رگ هموطنان گمنام و ناشناخته‌ای است که ممکن است برای پیوند با آنها تطابق ژنتیکی داشته باشند.



زحماتی که اهدا کنندگان سلول‌های بنیادی می کشند چندان مهم و بزرگ است که هیچ قدردانی نمی‌تواند آن را جبران کند و من از سوی سازمان انتقال خون و به نمایندگی از بیماران از آقای عباسی و سایر اهدا کنندگان سلول‌های بنیادی خون ساز که این زحمت را به امید ادامه حیات هموطنانشان تقبل می‌کنند، تقدیر و تشکر می‌کنم و وی را سفیر اهدای سلول‌های بنیادی می دانم.

سالک مقدم در مورد تعداد داوطلبان عضو مرکز سپاس سازمان انتقال خون ایران گفت: تا کنون ۱۰۲ هزار نفر از هموطنان ما در این مرکز عضو شده اند و اطلاعات ژنتیکی آنها تعیین و به ثبت رسیده است تا در صورت سازگاری ژنتیکی با بیماران، برای انجام فرآیند پیوند فراخوان شوند، اما این تعداد به نسبت جمعیت بیماران کاندید پیوند که روزانه بر آمار آنان نیز افزوده می‌شود، محدود است لذا باید بتوانیم سالیانه حداقل ۱۰۰ هزار اهدا کننده به اعضا این مرکز اضافه کنیم تا جوابگوی نیاز بیماران کشور باشیم.

وی راه اندازی آزمایش تعیین HLA با روش NGS (یک روش دقیق و با کیفیت بالا) را دستاورد مهم مربوط به یک سال اخیر دانست و گفت: طی این مدت اطلاعات HLA متعلق به ۶ هزار نفر از داوطلبان عضو مرکز سپاس، با بهره گیری از این روش، انجام شده و به ثبت رسیده است.

وی HLA تایپینگ با تکنیک NGS را آزمایشی گران دانست و گفت با این وجود آماده پذیرش اهدا کنندگان جدید هستیم تا بتوانیم بانک موجود را به ۲ تا ۳ میلیون اهدا کننده برسانیم. ( HLA تایپینگ فرآیندی است که مولکول‌های اچ ال ای بیان شده در سطح سلول‌های بدن انسان را شناسایی می‌کند. ژن هایHLA بسیار متغیر هستند و این منجر به ایجاد بسیاری از آنتی ژن‌ها یا مولکول‌های HLA مختلف می‌شود. انجام HLAتایپینگ برای تعیین سازگاری ژنتیکی بیماران و اهداکنندگان برای پیوند سلول بنیادی خون ساز، الزامی است.)



معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون می‌گوید: ما از تمام هموطنان دعوت می‌کنیم تا برای اهدای سلول‌های بنیادی خون ساز به مراکز سپاس سازمان انتقال خون مراجعه کنند تا بسیاری از بیماران نیازمند پیوند با انجام تنها راه درمان شفا بخش خود به زندگی عادی برگردند.

وی تاکید کرد: برای پذیره نویسی سلول‌های بنیادی در تمامی ۳۱ استان، شهروندان می‌توانند به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.

محمد علی مدیر کل دفتر خدمات تخصصی و فناوری‌های نوین خون و فرآورده‌های خون نیز عمل انسان دوستانه‌ی اهدا کننده را بزرگ و ارزشمند خواند و از زحمات و پی گیری های وی و وقتی که طی انجام فرآیند اهدای سلول‌های بنیادی خون ساز گذاشته است تقدیر و تشکر کرد و گفت: بدون وجود انسان‌های بزرگی چون شما نجات جان بسیاری از بیماران میسر نیست و امتداد حیات بسیاری از بیماران به این ایثار و از خود گذشتگی‌های انسان‌های شریف و متعهدی چون شما وابسته است.

وی ابراز امیدواری کرد این اهدا کننده، خود مبلغ و پیام رسان این عمل انسان‌دوستانه به جامعه باشد.

محمدعلی تاکید کرد: به دلیل وزن بالای بیمار، درمان به سلول‌های بنیادی بیشتری نیاز داشت و فرایند سلول‌گیری از این اهدا کننده عزیز بیشتر زمان برد که صبوری ایشان جای تقدیر و تشکر بسیار دارد.

عزتی رئیس گروه خون بند ناف و سلول‌های بنیادی نیز خطاب به عباسی اهدا کننده سلول‌های بنیادی گفت: شما یک قهرمان واقعی هستید و امیدواریم شما سفیر اهدای سلول‌های بنیادی باشید.

مریم امانی کارشناس مرکز سپاس که پرونده این اهدای سلول بنیادی را پی گیری می‌کرد نیز در این رابطه گفت: این اهدا کننده ایثارگر نزدیک به یک سال است که برای انجام این کار خیر با ما در ارتباط است و تزریق چندین دوز داروی GCSF (داروی سلول‌ساز) طی چند روز متوالی برای وی انجام شد تا تعداد سلول‌های بنیادی موجود در خون وی به میزان مورد نیاز رسید و این اهدا کننده در تمام مدت شکیبایی به خرج داد اما حاصل این شکیبایی نجات جان یک هموطن است که جز دریافت سلول‌های بنیادی خون ساز از این اهدا کننده سازگار، راه درمان دیگری نداشت و امیدواریم با اطلاع‌رسانی به جامعه و افزایش تعداد اهداکنندگان بتوانیم جان تعداد بیشتری از هموطنان را که نیاز به سلول‌های بنیادی خون‌ساز غیر خویشاوند دارند نجات دهیم.