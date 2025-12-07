به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان که با حضور حجت الاسلام اژه ای رییس قوه قضائیه برگزار شد با ارائه گزارشی جامع از وضعیت امنیت، اقتصاد، آموزش و مسکن، مهم‌ترین دستاوردها و مطالبات اولویت‌دار استان را تشریح کرد و گفت: امنیت پایدار و ظرفیت‌های اقتصادی، زمینه جهش توسعه در استان را فراهم کرده است.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه این استان یکی از امن‌ترین نقاط کشور است، گفت: «ثبات و امنیت پایدار، مهم‌ترین پشتوانه توسعه و جذب سرمایه در زنجان است.» وی از ۲۵۰ جلسه شورای تأمین استان و شهرستان‌ها، ۱۰ هزار تماس ماهانه با نهادهای نظارتی و کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای و ۳۵ درصدی سوانح شهری خبر داد.

صادقی با اشاره به جایگاه اقتصادی زنجان افزود: استان در تولید روی، ترانسفورماتور، صنایع نساجی، شیلات و صنایع‌دستی فلزی در کشور پیشتاز است.

وی همچنین از رشد ۱۴۳ درصدی درآمد گمرکی و صادرات ۵۱۰ میلیون دلاری استان به ۳۶ کشور خبر داد و گفت: استان روزانه هزار مگاوات برق تولید می‌کند و مازاد آن به شبکه سراسری منتقل می‌شود. تاکنون ۲۰۰۰ مگاوات درخواست سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی ثبت شده و ۲۳ مگاوات نیروگاه جدید به شبکه متصل شده است.

وی همچنین درباره مسکن و آموزش گفت: در طرح نهضت ملی مسکن سهم زنجان ۵۲ هزار واحد است که ۴۸ هزار واحد زمین‌گذاری شده و ۱۰ هزار و ۴۱۸ واحد در حال اجراست. در حوزه آموزش، ۱۰۷ پروژه فعال مدرسه‌سازی و ۶۴۳ کلاس درس جدید احداث شده است.

استاندار زنجان انتقال و احداث ندامتگاه مرکزی جدید، ایجاد مجتمع متمرکز قضایی، رفع کمبودهای پزشکی قانونی و احیای دادسراها در برخی شهرستان‌ها را از مطالبات استان از قوه قضائیه عنوان کد.

صادقی تأکید کرد: زنجان با تکیه بر امنیت پایدار، ظرفیت‌های اقتصادی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، آماده یک جهش بزرگ در توسعه است.