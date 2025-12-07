ابراهیم بهمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استاندار بوشهر با همراهی معاون عمرانی استانداری و فرماندار کنگان و مسئولان محلی از پروژه‌های عمرانی شهر شیرینو بازدید کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر شیرینو افزود: در جریان این بازدید، وضعیت بافت فرسوده مدرسه متوسطه اول شهید رجایی شیرینو و نبود هنرستان فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در این شهر بررسی شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر دانش‌آموزان شیرینو برای ادامه تحصیل در شاخه‌های فنی مجبورند روزانه به شهرهای همجوار تردد کنند.

سخنگوی شورای شهر شیرینو ادامه داد: همچنین مشکلات مربوط به حریم خط لوله گاز و درخواست مردم برای کاهش استاندارد این حریم با استاندار مطرح شد.

بهمنی تأکید کرد: در پایان بازدید، ارسلان زارع قول مساعد داد تا موضوع راه‌اندازی هنرستان فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در شهر شیرینو با جدیت پیگیری و عملیاتی شود.