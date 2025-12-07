مراسم کاشت نهال در بندرریگ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه بعد از ظهر یکشنبه در این برنامه، با اشاره به جایگاه حیاتی خاک در چرخه طبیعت، اظهار کرد: حفظ خاک به معنای حفظ زندگی است بخش زیادی از امنیت غذایی مردم، تولیدات کشاورزی، پوشش گیاهی و حتی ثبات اکولوژیکی زمین به سلامت خاک وابسته است لذا توسعه فضای سبز و کاشت درخت اقدامی ضروری و اثرگذار است.
دانیال اسفندیاری افزود: برگزاری چنین برنامههایی در مدارس، علاوه بر ارتقای فرهنگ محیطزیست، باعث میشود دانشآموزان از سنین پایین نسبت به مسئولیتهای خود در قبال طبیعت آگاه شوند.
رئیس اداره محیطزیست شهرستان گناوه نیز با اشاره به چالشهای موجود در حوزه خاک گفت: آموزش دانشآموزان بهترین روش برای نهادینهکردن فرهنگ حفاظت از خاک است. این قشر میتوانند در آینده نقش مهمی در مدیریت زیست بوم داشته باشند و همین برنامههای کوچک، زمینهساز تغییرات بزرگ خواهد شد.
زینت اسماعیلی خاطرنشان کرد: اگر امروز فرهنگ حفاظت از خاک را به دانشآموزان آموزش دهیم، فردا میتوانیم نسلی آگاه و مسئول در برابر طبیعت داشته باشیم. چنین برنامههایی نقش مهمی در افزایش مسئولیتپذیری زیستمحیطی نوجوانان دارد.
وی از حضور فرماندار و مسئولان شهرستان و از همکاری و همراهی شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر بندر ریگ و آموزش و پرورش این بخش در اجرای برنامه تقدیر کرد.
در پایان این برنامه، دانشآموزان همراه با مسئولان تعدادی نهال در محوطه مدرسه کاشتند تا نمادی از مشارکت جمعی برای حفاظت از خاک و محیطزیست باشد.
