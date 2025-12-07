دستیابی به ۱۱ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر تا تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در آئین امضای تفاهم‌نامه سه جانبه مابین صندوق ضمانت صادرات، سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتپا) و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیراظهار کرد: در ماه‌های اخیر با تمام توان و همراهی ارکان حاکمیتی تلاش کرده‌ایم فرآیند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را تسریع کنیم و در یک دهه گذشته نیز اقدامات مهمی انجام شده است. بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، از اکنون تا ماه آینده به‌طور متوسط ماهانه بیش از ۶۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور افزوده خواهد شد.

وی افزود: امیدواریم با تلاش بخش خصوصی، حمایت‌های دولت و همراهی صندوق توسعه و سرمایه‌گذاران بتوانیم به اهداف بزرگ‌تری در این حوزه دست پیدا کنیم.

رئیس ساتبا با اشاره به چالش‌های موجود تصریح کرد: در کنار توسعه ظرفیت‌ها، ۸ مسئله کلان در این حوزه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بحث تأمین مالی است. در حال حاضر شرط پرداخت تسهیلات، تأمین حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد آورده توسط سرمایه‌گذار است که این موضوع برای بسیاری از متقاضیان چالش ایجاد کرده است.

طرزطلب ادامه داد: اقداماتی که امروز در حال انجام است، تا حدی به حل مشکلات گروه‌های صادرات‌محور کمک می‌کند که می‌توانند از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند، اما برای بخش‌هایی که صادرات مستقیم ندارند، همچنان چرخه قراردادها و تأمین مالی با محدودیت جدی مواجه است و در این بخش ممکن است بخشی از ظرفیت‌ها از دست برود.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه بازار صادراتی گفت: اگر قراردادهای صادراتی به ویژه با کشورهای همسایه گسترش یابد، بخش مهمی از مشکلات قابل حل خواهد بود. بخشی از این مسائل با تدابیر مجلس قابل مدیریت است، اما برای تعمیق بازار و افزایش ظرفیت تقاضا، نیاز به قانون‌گذاری و حمایت‌های بیشتر وجود دارد.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در پایان خاطرنشان کرد: سازمان ساتبا به‌صورت تمام‌قد پشت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایستاده است و با همکاری انجمن‌ها و فعالان بخش خصوصی، دنبال این هستیم که با استفاده از تمام ظرفیت‌ها، به هدف ۱۱ هزار مگاوات در تابستان برسیم.