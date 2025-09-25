طرزطلب: به اندازه ۲۰سال گذشته نیروگاه خورشیدی در دولت چهاردهم ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق، در سفر به استان قم از چند طرح نیروگاه خورشیدی بازدید کرد و بر اهمیت نقش قم در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کشور تأکید کرد.
وی در جریان بازدید از نیروگاه خورشیدی دمیرگران با ظرفیت سه مگاوات اظهار کرد: این پروژه طی دو هفته آینده وارد مدار تولید خواهد شد و علاوه بر آن، ساخت چهار نیروگاه دیگر با ظرفیت مشابه نیز در حال انجام است که بهرهبرداری از آنها برای دی و بهمنماه پیشبینی شده است.
طرزطلب در ادامه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پروژههای خورشیدی استان قم تا پایان امسال و همزمان با اوج مصرف برق در سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید، تصریح کرد: با اقدامات صورتگرفته، بسیاری از موانع سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر برطرف شده و دولت چهاردهم حمایتهای گستردهای از این بخش به عمل آورده است.
رئیس ساتبا ضمن قدردانی از همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان قم، سرمایهگذاران بخش خصوصی و بهرهگیری از منابع صندوق توسعه ملی، یادآور شد: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور تا پایان شهریورماه سال جاری به بیش از دو هزار و ۳۵۰ مگاوات رسیده است.
وی افزود: تنها در دولت چهاردهم، به اندازه کل ظرفیت نیروگاههای خورشیدی احداثشده در بیست سال گذشته، پروژههای جدید به شبکه سراسری برق اضافه شده و این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت.
طرزطلب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: بر اساس این سند، ایجاد ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور هدفگذاری شده که تحقق آن با توجه به اقدامات آغازشده، دور از دسترس نخواهد بود.
