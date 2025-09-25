  1. استانها
  2. قم
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۷

طرزطلب: به اندازه ۲۰سال گذشته نیروگاه خورشیدی در دولت چهاردهم ساخته شد

طرزطلب: به اندازه ۲۰سال گذشته نیروگاه خورشیدی در دولت چهاردهم ساخته شد

قم- معاون وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت بالای استان قم در توسعه انرژی‌های خورشیدی، گفت: در دولت چهاردهم به اندازه کل ظرفیت ۲۰ سال گذشته نیروگاه خورشیدی جدید احداث شده است‌.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، در سفر به استان قم از چند طرح نیروگاه خورشیدی بازدید کرد و بر اهمیت نقش قم در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور تأکید کرد.

وی در جریان بازدید از نیروگاه خورشیدی دمیرگران با ظرفیت سه مگاوات اظهار کرد: این پروژه طی دو هفته آینده وارد مدار تولید خواهد شد و علاوه بر آن، ساخت چهار نیروگاه دیگر با ظرفیت مشابه نیز در حال انجام است که بهره‌برداری از آنها برای دی و بهمن‌ماه پیش‌بینی شده است.

طرزطلب در ادامه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پروژه‌های خورشیدی استان قم تا پایان امسال و هم‌زمان با اوج مصرف برق در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، تصریح کرد: با اقدامات صورت‌گرفته، بسیاری از موانع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر برطرف شده و دولت چهاردهم حمایت‌های گسترده‌ای از این بخش به عمل آورده است.

رئیس ساتبا ضمن قدردانی از همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان قم، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی، یادآور شد: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا پایان شهریورماه سال جاری به بیش از دو هزار و ۳۵۰ مگاوات رسیده است.

وی افزود: تنها در دولت چهاردهم، به اندازه کل ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی احداث‌شده در بیست سال گذشته، پروژه‌های جدید به شبکه سراسری برق اضافه شده و این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت.

طرزطلب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: بر اساس این سند، ایجاد ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور هدف‌گذاری شده که تحقق آن با توجه به اقدامات آغازشده، دور از دسترس نخواهد بود.

کد خبر 6601746

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها