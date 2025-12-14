علی اوجی، الناز حبیبی و نسرین نصرتی همسایه تزارها شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش «در همسایگی تزارها» به نویسندگی محمدرضا کوهستانی، کارگردانی احمد سلیمانی و تهیهکنندگی محمد قدس، دی، در سالن ناظرزادهکرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه میرود.
علی اوجی، الناز حبیبی و نسرین نصرتی بهعنوان گروه دوم بازیگران این اثر نمایشی معرفی شدند. پیش از این نیز امیرحسین آرمان، وحید آقاپور و نیما سیاری معرفی شده بودند.
در خلاصه داستان نمایش «در همسایگی تزارها» آمده است: «ماهمنیر، زنی قجری که در عمارت پدری خود زندگی میکند، طبق سنت خانوادگی به مسافران پناه میدهد. خانه او در نزدیکی قبرستان قدیمی شهر قرار دارد. روزی سردسته آژانهای محل خبر میآورد که طی یک سال گذشته چند مرد سالخورده ناپدید شدهاند. این هشدار، سلسلهای از اتفاقات را در عمارت رقم میزند تا در نهایت پرده از رازی بزرگتر برداشته شود …»
طراح گرافیک و تبلیغات این پروژه با میثم میرزائی است.
سایر عوامل نمایش «در همسایگی تزارها» در خبرهای بعدی معرفی میشوند.
