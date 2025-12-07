به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کمالی در نطق پیش از دستور صحن علنی شورای شهر شیراز با تبریک ۱۶ آذر، روز دانشجو، به جامعه دانشگاهی کشور، از استقبال گسترده مردمی از سخنرانی حجتالاسلام حامد کاشانی در زمینه شبهات تاریخی به عنوان نشانهای از عطش جامعه برای یافتن پناهگاهی فکری یاد کرد.
وی همچنین به درگذشت فرزند نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی اشاره و آن را نمونهای از مسئولانی دانست که به میثاق انقلاب پایبند بوده و بدون امتیازخواهی برای کشور تلاش میکنند.
عضو شورای شیراز سپس به وضعیت سرگردانی و عدم ثبات اعضای شورا در ماههای پایانی دوره ششم اشاره کرده و از متولیان خواست تا هر چه سریعتر برای پایان دادن به این وضعیت جمعبندی نهایی انجام دهند.
کمالی یکی از مهمترین چالشهای شورا را تلاطمهای مداوم دانست و رویکرد اکثریت اعضا در برخورد با انتقادات را زیر سوال برد. او گفت: نمیشود گروهی اکثریت فرصت اثرگذاری و عمل گرایی را از طیف اقلیت سلب کنند و تصمیماتی با نتایج از پیش تعیین شده بگیرند.
وی همچنین استفاده ابزاری از مفاهیم حاشیه و شعارهای «مردم از ما کار میخواهند» را محکوم کرد و افزود: کار کردن برای مردم در عمل باید دیده شود، نه در نطق و فریاد.
استفاده ابزاری از مفاهیم حاشیه، محکوم است
کمالی خاستگاه اصلی حاشیه را عملکرد مجموعه مدیریتی شورای شهر شیراز دانست و گفت: سیاست دوگانه، مسیر اصلی نهاد نظارتی را تغییر داده است.
وی از حذف تذکر شفاهی به عنوان ابزار نرم و فوری اطلاعرسانی انتقاد کرد و گفت: اکنون جای آن را دعواهای بیمحتوا و سطحی گرفته است.
عضو شورای شهر شیراز در ادامه به مسائل شهری نیز اشاره کرد و به یکی از مهمترین موارد، حفظ کاربری باغات، پرداخت.
وی تأکید کرد که با وجود صراحت قانون در جرم بودن ساختوساز در باغات گروه یک، مقابله با سازههای غیرقانونی متوقف شده است.
قانون باید با قدرت علیه متنفذین سودجو اجرا شود
کمالی همچنین خواستار اجرای قویتر قانون در برابر متنفذان سودجو شد و افزود: نرمش باید در برابر باغداران حقیقی صورت گیرد.
عضو شورای شهر شیراز در خصوص پیشرفت سامانه جامع املاک گفت: در بازخوانی پروندهها دهها هزار متر مربع زمین ثبتنشده کشف شده و تلاش میشود تا پایان دوره ششم، تمامی املاک شهرداری شناسنامهدار شوند.
کمالی در نهایت نسبت به موضوع «الحاق ۲۷۶ هکتار از اراضی تنگ قره پیری به شهر صدرا» تذکر داد و تصریح کرد: این مصوبه بدون طی مراحل قانونی و پس از توقف توسط سازمان بازرسی کل کشور همچنان در حال پیگیری است.
وی از مقامات مسئول و نهادهای نظارتی خواست تا مانع از هرگونه اقدام خلاف قانون در این زمینه شوند.
