طاهری: تصویب منشور حقوق ایثارگران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طاهری عصر یکشنبه در نطق پیش از دستور شورای شهر شیراز با تبریک میلاد امام محمد باقر (ع) و حلول ماه رجب، گفت: خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان ستون‌های آسایش و امنیت کشور هستند و ملت ایران همواره قدردان فداکاری‌های آنان خواهد بود.

وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات این جامعه ناشی از سپردن امور به ساختار دولتی است که پاسخگویی و کیفیت خدمات را کاهش داده است.

طاهری به مشکلات درمانی و هزینه‌های سنگین جانبازان اشاره کرد و گفت: بسیاری از جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان و روشندل، نیازمند مراقبت و خدمات تخصصی هستند، اما دسترسی به این خدمات محدود و متمرکز در مرکز استان است.

عضو شورای شهر شیراز افزود: تبعیض میان افراد تحت پوشش دستگاه‌های مختلف، نارضایتی گسترده ایجاد کرده است؛ نمونه‌ای که وی مطرح کرد، دو برادر جانباز از یک خانواده بود که خدمات متفاوتی دریافت می‌کردند.

طاهری همچنین به مشکل مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن ایثارگران اشاره کرد و گفت: افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، امکان تأمین مسکن را برای این قشر تقریباً غیرممکن کرده است و توجه فوری مسئولان را می‌طلبد.

وی بر اهمیت حمایت اجتماعی و مشارکت فعال خانواده‌ها و تشکل‌های مردمی تأکید کرد و ادامه داد: انجمن همسران شهدا در شیراز نمونه‌ای از تلاش خودجوش این جامعه است که بدون حمایت کافی دولتی، بخشی از خدمات ضروری را ارائه می‌دهد.

عضو شورای شهر شیراز با انتقاد از ساختار فعلی بنیاد ایثارگران افزود: ادغام ستاد تخصصی خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان با بنیاد مستضعفان باعث شده ساختار تخصصی و اجرایی رها شود و بسیاری از امور به سازمان‌های دیگر واگذار شود.

طاهری پیشنهاد داد: ستاد باید تنها سیاست‌گذاری، تعیین استاندارد خدمات و نظارت را انجام دهد و صف مسئول اجرای خدمات و تأمین نیازهای جامعه هدف باشد. تفویض اختیار مالی و اجرایی به استان‌ها، توانمندسازی اشتغال فرزندان ایثارگران، ایجاد کلینیک‌های تخصصی در شهرستان‌ها و مشارکت واقعی جامعه هدف در تصمیم‌سازی، از جمله اقداماتی است که کیفیت خدمات را بهبود می‌بخشد.

عضو شورای شهر در پایان خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: تصویب سند منشور حقوق ایثارگران ضروری است تا حقوق این جامعه شریف ضمانت قانونی پیدا کند و مدیران مسئول پاسخگو باشند.