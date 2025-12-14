حدائق: شورای شهر فرصت خدمت صادقانه است، نه میدان تنش و جدل

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین علیرضا حدائق عصر یکشنبه در دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز، با اشاره به بروز برخی تنشها در نشستهای اخیر شورا، با بیان اینکه مسئولیتها گذرا اما آثار رفتارها ماندگار است، گفت: اعضای شورا امانتدار رأی مردم هستند و هرچه خدمت صادقانهتر و بهدور از حاشیه باشد، اعتماد عمومی ریشهدارتر و آسیبها کمتر خواهد شد.
مدیرعامل بنیاد مهدی موعود (عج) فارس با اشاره به حدیثی از امام رضا (ع) خطاب به عبدالعظیم حسنی، مجموعهای از توصیههای اخلاقی و اجتماعی آن امام همام را برای اعضای شورا یادآور شد و افزود: نخستین سفارش امام (ع) پرهیز از نفوذ شیطان و مراقبت از گفتار و رفتار در زندگی روزمره است.
صداقت، امانتداری و وفای به عهد
حجت الاسلام حدائق دومین توصیه امام رضا (ع) را صداقت و وفاداری به وعدهها عنوان کرد و گفت: اعتماد مردم سرمایهای است که با صداقت ساخته میشود و با بیثباتی گفتار از بین میرود. رأی مردم نیز امانتی است که پاسداشت آن، خدمت صادقانه به شهروندان است.
وی سکوت در مواقع بیفایده و پرهیز از مجادلههای بینتیجه را از دیگر توصیههای امام رضا (ع) برشمرد و تصریح کرد: وقت و انرژی مسئولان باید صرف تصمیمهای کارآمد و خدمت مؤثر به مردم شود، نه درگیریهای شخصی و تنشهای بیثمر.
مدیرعامل بنیاد مهدی موعود (عج) فارس با اشاره به هشدار امام رضا (ع) درباره تخریب مؤمنان و شخصیتهای دینی، گفت: صحن شورا نباید به میدان فریاد و درگیری تبدیل شود. اگر اختلافی وجود دارد، هنر مدیریت در پیشقدم شدن برای اصلاح، عذرخواهی و آشتی است، نه ادامه دادن اختلاف.
