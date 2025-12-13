نیکزاد: مجوز واردات ۳۰ واگن قطار شهری شیراز صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد عصر شنبه در سفر به شیراز از روند ساخت و تکمیل خط ۲ قطار شهری این شهر بازدید کرد و در جریان جزئیات پروژه قرار گرفت.

وی در این بازدید با اشاره به فعال بودن خطوط یک و دو قطار شهری، از کمبود واگن و تأثیر آن بر کاهش سرعت سرویس‌دهی قطار شهری شیراز گفت: در حال حاضر، سرعت سرویس‌دهی در قطار شهری شیراز به دلیل توزیع ناهمگون واگن‌ها بین دو خط، کاهش یافته است.

نایب رئیس مجلس با تأکید بر لزوم استفاده از تولیدات داخلی در تأمین ماشین‌آلات و واگن‌های مورد نیاز برای قطارهای شهری افزود: در شرایطی مانند شیراز که زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی خط مترو فراهم شده و تنها کمبود واگن مانع از بهره‌برداری کامل از آن است، باید به واردات واگن‌ها از خارج از کشور توجه ویژه‌ای شود.

نیکزاد به گفت‌وگوی تلفنی خود با وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: مجوز واردات ۳۰ واگن ویژه برای شهر شیراز را از آقای اتابک گرفته‌ام و از تأمین بودجه، خرید و واردات تا رسیدن این واگن‌ها به شیراز حمایت می‌کنم.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: برای تأمین اعتبار خرید این واگن‌ها به ۳۰ میلیون دلار نیاز است که تأمین آن از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد.