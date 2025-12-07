به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار شد، با اشاره به نقش بیبدیل نسل جوان در آینده کشور اظهار کرد: دانشجویان با خلاقیت، ابتکار و ذهن پویا میتوانند مسیر حل مسائل و چالشهای کشور را هموار کنند.
وی با بیان اینکه مردم ایران همواره از سختترین شرایط عبور کردهاند، افزود: نسل جوان امروز نیز میتواند با اتکا بر علم، نوآوری و تلاش، آیندهای روشن برای ایران رقم بزند.
درویشی دانشگاه را یکی از اولویتهای مهم جامعه دانست و گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب، دانشجویان ذخیره حیاتی کشورند و مسئولان دانشگاه باید با حمایت مؤثر، محیطی پویا مبتنی بر تفکر انتقادی و مسئولیتپذیری برای آنان فراهم کنند.
فرماندار همدان همچنین خطاب به دانشجویان افزود: پای ایران بایستید و نقش خود را در پیشبرد امور کشور ایفا کنید.
وی در بخش دیگری از سخنانش خبر داد: مشکل مالکیت زمینهای مسیر دسترسی دانشگاه آزاد همدان برطرف شده و عملیات تعریض و مناسبسازی این جاده بهزودی آغاز میشود.
درویشی خاطرنشان کرد: دانشجویان برای ما همچون فرزندانمان هستند و رفاه آنان اولویت مدیریت استان است.
فرماندار همدان با قدردانی از حضور و نقش دانشجویان در عرصههای علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی بیان کرد: با اتکا به همت جمعی و خلاقیت دانشجویان میتوان مشکلات جامعه را کاهش داد و مسیر توسعه علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور را سرعت بخشید.
