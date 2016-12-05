دانشگاه های همدان باید در شورای فرهنگ عمومی تاثیرگذار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست هم اندیشی مسئولان اعضای تشکل های دانشجویی، سیاسی و فرهنگی، کانون ها و انجمن های علمی دانشگاه صنعتی همدان با حضور رئیس دانشگاه صنعتی همدان، نماینده ولی فقیه در دانشگاه، مدیر دانشجویی و مدیر فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

مسئول دفتر نهاد رهبری مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی همدان هدف از این نشست را تعامل بین مسئولین فرهنگی دانشگاه و دانشجویان فعال فرهنگی دانست و افزود: امیدواریم با همفکری مسائل فرهنگی دانشگاه به بهترین نحو حل شود.

حجت الاسلام علی قربانی با بیان اینکه نسل جوان و نسل دانشجوی ما کمتر روی موضوع فکر و اندیشه تمرکز می کنند و متأسفانه نسل جدید حتی حوصله فکر کردن به برخی مسائل را ندارند، گفت: این مسئله یک ضعف بزرگ است چون اگر ما فکر نکنیم دیگران برایمان فکر خواهند کرد و ما مجبوریم افکار آنان را پیاده کنیم.

حجت الاسلام قربانی توجه به معضلات اجتماعی و داشتن حس مسئولیت پذیری را به دانشجویان توصیه کرد و افزود: دانشگاه های استان باید در شورای فرهنگ عمومی تاثیر گذار و به دنبال رفع معضلات و برخی بی اخلاقی های اجتماعی در همدان باشند.

مسئول دفتر نهاد رهبری مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی همدان اظهار داشت: دانشجویان باید نسبت به معضلات و مشکلات اجتماعی بی تفاوت نباشند تا حس مطالبه گری در دانشجویان تقویت شود.

حجت الاسلام قربانی داشتن برنامه و تنوع فرهنگی را به کانون ها و تشکل های دانشجویی توصیه کرد و ادامه داد: کانون ها و تشکل ها باید سلایق مختلف را در نظر بگیرند تا بتوانند دانشجویان بیشتری را جذب کنند چرا که دانشجویان فعلی فرهنگ سازان آینده کشور هستند.

وی اظهار داشت: پویایی و شادابی در بین دانشجویان کمتر دیده می شود و متاسفانه در دانشگاه ها تنها عده ای محدود فعالیت های فرهنگی انجام می دهند درحالی که باید با تنوع برنامه های فرهنگی اکثریت دانشجویان را به فعالیت در این کانون ها جذب کرد.

مسئول دفتر نهاد رهبری مقام معظم رهبری بر توجه ویژه به بحث فرهنگ و مسائل فرهنگی به عنوان دغدغه اصلی تاکید کرد و گفت: اگر دشمن بخواهد به کشوری مسلط باشد می تواند از طریق دانشگاه و نسل جوان، به آن کشور نفوذ پیدا کند بنابراین کار در حوزه فرهنگی دارای مسئولیتی سنگین است.