حذف دانشگاه دیر از دفترچه کنکور؛ دانشجویان خواستار تجدیدنظر شدند

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، مهدی عبدی: دانشگاه‌ها به عنوان موتور محرکه پیشرفت جوامع محلی، نقش به‌سزایی در ارتقا سطح دانش، مهارت و ایجاد فرصت‌های شغلی دارند. بنابراین، تضعیف یا تعطیلی یک مرکز آموزش عالی، پیامدهای منفی متعددی به همراه خواهد داشت.

حذف یک واحد دانشگاهی فعال، تنها به معنای محروم شدن دانشجویان نیست. این اتفاق می‌تواند به توسعه علمی، فرهنگی و حتی اقتصادی آن منطقه آسیب جدی وارد کند.

حذف نام دانشگاه پیام نور دیر و چند دانشگاه دیگر پیام نور در استان بوشهر از دفترچه انتخاب رشته کنکور نه تنها آینده تحصیلی صدها جوان مستعد در شهرستان‌ها را در هاله‌ای از ابهام فرو برده، بلکه به پتانسیل‌های آموزشی و علمی این استان نیز ضربه وارد خواهد کرد.

امروز تعدادی از دانشجویان پیام دیر بار دیگر با مراجعه به دفتر امام جمعه این شهرستان خواستار پیگیری این موضوع از سوی مسئولان شدند.

بر اساس اظهارات دانشجویان، امیدواری جامعه دانشگاهی دیر به اضافه شدن رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد، با حذف کامل نام این دانشگاه از دفترچه انتخاب رشته کنکور به ناامیدی بدل خواهد شد. هرچند آن‌ها همچنان از پیگیری‌ها دست نکشیده و همچنان چشم انتظار یاری مسئولان هستند.

این رویکرد انقباضی در قبال واحد دانشگاه پیام نور دیر که به اذعان خود مسئولان در سال‌های گذشته جزو واحدهای برتر استان بوده است و فعالانه به تربیت نیروی انسانی متخصص در منطقه می‌پردازد، جای بسی تأمل دارد.

نادیده گرفتن سابقه علمی و فرهنگی و پتانسیل‌های موجود در شهرستان دیر، نه تنها به ضرر دانشجویان است، بلکه به توسعه پایدار این شهرستان نیز آسیب می‌رساند.

نکته حائز اهمیت، مقایسه وضعیت واحد دیر با سایر واحدهای دانشگاهی است. واحد پیام نور دیر با وجود بیش از ۳۸۰ نفر دانشجو، از نظر کمیتی و همچنین کیفیت وضعیت مطلوبی دارد. این آمار و ارقام به وضوح نشان می‌دهد که حذف نام دیر از دفترچه، مبنای منطقی و آماری قوی ندارد و بیشتر به نادیده گرفتن واقعیت‌های میدانی شبیه است. تداوم فعالیت و حتی حمایت از واحد پیام نور دیر، می‌توانست به جذب دانشجویان بیشتری منجر شود.

دانشجویان اشاره می‌کنند که در صورت حذف نشدن نام پیام نور بندر دیر در دفترچه کنکور، جمعیت دانشجویی این واحد به راحتی می‌توانست از مرز ۴۰۰ نفر فراتر رود. این پتانسیل بالا، بیانگر نیاز منطقه به دسترسی آسان به آموزش عالی و علاقه جوانان به ادامه تحصیل در شهر خود است که متأسفانه با این افدام این فرصت از آن‌ها سلب خواهد شد.

با وجود این مشکلات و ناامیدی‌ها، روحیه پیگیری و امیدواری در میان دانشجویان ستودنی است. آن‌ها هنوز هم با مراجعه به مسئولان و طرح مشکلات خود امیدوارند.

دانشجویان انتظار دارند مسئولان محلی و استانی، این مطالبه را جدی بگیرند و زمینه را برای بازگشت نام دانشگاه پیام نور دیر به دفترچه انتخاب رشته فراهم آورند.

آنها می‌گویند اکنون زمان آن رسیده است که مسئولان آموزش عالی و تصمیم‌گیران مربوطه، با نگاهی واقع‌بینانه و دلسوزانه به وضعیت دانشگاه پیام نور دیر، در تصمیم خود تجدیدنظر کنند.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی، امام جمعه بندر دیر بعد از ظهر سه شنبه در نشستی با دانشجویان دانشگاه پیام نور این شهرستان، دغدغه‌های آنان پیرامون حذف نام این دانشگاه از دفترچه انتخاب رشته کنکور را منطقی دانست و گفت: اکثر دانشجویان این دانشگاه که دختر هستند در صورت حذف این واحد دانشگاهی دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد.

وی با بیان اینکه دانشجویان مطالبات و خواسته خود را منطقی و قانونی بیان و پیگیری کنند تاکید کرد: به دانشجویان اطمینان می‌دهم که به وظیفه خود در قبال این موضوع عمل خواهیم کرد.

حسینی خواستار تجدید نظر مسئولان مربوطه در زمینه حذف نام این دانشگاه از دفترچه انتخاب رشته کنکور شد و بیان کرد: علاوه بر بنده، فرماندار شهرستان و نماینده جنوب استان در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری‌هایی در این زمینه انجام داده‌اند.

امام جمعه دیر با اشاره به پیگیری‌های نماینده مجلس در این زمینه تاکید کرد: دوباره با ایشان تماس خواهم گرفت تا روند پیگیری‌ها تسریع شود.

وی تصریح کرد: از تمام توان خود برای رسیدگی به مطالبه دانشجویان و حل این مشکل استفاده خواهیم کرد.

گفتنی است حمایت از این واحد دانشگاهی و بازگرداندن نام آن به دفترچه انتخاب رشته، نه تنها پاسخگویی به یک مطالبه به‌حق دانشجویی است، بلکه گامی مهم در راستای عدالت آموزشی و توسعه متوازن در کشور خواهد بود.

امید است با تدبیر و نگاه آینده‌نگرانه، مسیر روشن‌تری برای تحصیل جوانان شهرستان دیر گشوده شود.