علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های کارشناسی و شرایط بهداشتی موجود، بخش آموزشی دانشگاه‌ها و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در روز دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل بوده و فعالیت‌های آموزشی به‌صورت غیرحضوری دنبال خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: تعطیلی مراکز آموزشی با هدف صیانت از سلامت جامعه دانش‌آموزی و دانشگاهی استان و جلوگیری از گسترش بیماری آنفلوانزا صورت گرفته و تصمیم‌گیری در این خصوص پس از جمع‌بندی نظرات دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران انجام شده است.

حیدری افزود: تعطیلی اعلام‌شده شامل تمامی مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی و بخش آموزشی دانشگاه‌های استان است و برنامه‌ریزی لازم برای استمرار روند آموزش به‌صورت غیرحضوری از سوی دستگاه‌های متولی انجام خواهد شد تا خللی در فرآیند آموزشی ایجاد نشود.

وی با اشاره به شرایط خانواده‌ها و شاغلان گفت: با توجه به تعطیلی مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی، مادران شاغل دارای فرزند در این دو مقطع می‌توانند در روز دوشنبه به‌صورت دورکاری به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه ادامه داد: همچنین مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز می‌توانند با موافقت مدیر محل کار خود، در این روز از ظرفیت دورکاری استفاده کنند تا هماهنگی لازم میان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی فراهم شود.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: تعطیلی دانشگاه‌ها صرفاً شامل کلاس‌های درس است و فعالیت‌های اداری و ستادی دانشگاه‌ها در روز دوشنبه طبق روال عادی برقرار خواهد بود و کارکنان مطابق برنامه‌های اعلام‌شده در محل کار خود حضور خواهند داشت.