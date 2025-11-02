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۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

سبزی: ایام فاطمیه فرصتی مهم برای بازخوانی سیره حضرت زهرا(س) است

سبزی: ایام فاطمیه فرصتی مهم برای بازخوانی سیره حضرت زهرا(س) است

کامیاران - رئیس اداره تبلیغات اسلامی کامیاران گفت: ایام فاطمیه فرصتی مهم برای بازخوانی سیره حضرت زهرا(س) و انتقال آموزه‌های دینی به نسل امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سبزی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های ایام فاطمیه که با حضور مسئولان فرهنگی، روحانیون فعال و اعضای هیئت‌هاب مذهبی در محل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کامیاران برگزار شد اظهار کرد: ایام فاطمیه، ظرفیت ویژه‌ای برای تقویت هویت دینی جامعه دارد. وی افزود: بازخوانی اندیشه و سیره حضرت زهرا (س)، می‌تواند پاسخ بسیاری از نیازهای تربیتی، اخلاقی و اجتماعی امروز جامعه باشد.

وی با بیان اینکه دشمن برای ایجاد دگرگونی فرهنگی و تغییر باورهای نسل جوان برنامه‌ریزی هدفمند دارد، گفت: بزرگداشت فاطمیه یک اقدام مقابله‌ای و هویتی است و باید از ظرفیت مردمی، مساجد و هیئت‌های مذهبی به صورت هدفمند در این راستا استفاده شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کامیاران بر انسجام هیئت‌ها تأکید کرد و افزود: بدون هم‌افزایی و هماهنگی، اجرای برنامه‌ها از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود و باید از موازی‌کاری پرهیز شود.

گفتنی است؛ در پایان این جلسه مقرر شد برنامه‌های ویژه ایام فاطمیه با محوریت محتواهای معرفتی، برگزاری مراسم سوگواری و فعالیت‌های فرهنگی در سطح شهرستان برنامه‌ریزی و اجرا گردد.

کد مطلب 6642179

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