محفل انس با قرآن کریم در مدرسه رستگاران کامیاران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محفل نورانی انس با قرآن کریم و تدبر در آیات الهی، صبح پنجشنبه با حضور جمعی از دانشآموزان، معلمان و کارکنان آموزشی در مدرسه متوسطه رستگاران شهرستان کامیاران برگزار شد.
این برنامه که با تدارکات فرهنگی مدرسه و با هدف تقویت فرهنگ قرآنی در میان نوجوانان ترتیب یافته بود، در فضایی معنوی، صمیمی و سرشار از شور و اشتیاق معنوی برگزار شد.
در آغاز مراسم، تعدادی از دانشآموزان آیاتی از قرآن کریم را تلاوت کردند که با استقبال و توجه حاضران همراه شد و حالوهوای روحانی ویژهای به برنامه بخشید.
پس از قرآنخوانی دانشآموزان، حجتالاسلام سیف الله سبزی رئیس اداره تبلیغات اسلامی کامیاران به عنوان سخنران ویژه محفل، با بیاناتی روشنگرانه به تبیین اهمیت تدبر در قرآن کریم پرداخت.
وی در سخنان خود با اشاره به نقش قرآن در هدایت انسان و تأثیر آموزههای الهی بر رشد فکری و اخلاقی نسل جوان، بر ضرورت انس مستمر با کلام وحی تأکید کرد و گفت: تلاوت قرآن زمانی اثرگذار خواهد بود که با فهم و تدبر همراه شود و به تغییر رفتار و سبک زندگی انسان بینجامد.
حجتالاسلام سبزی همچنین نقش مدارس و محیطهای آموزشی را در گسترش فرهنگ قرآنی بسیار مهم دانست و افزود: نوجوانان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند ارتباط عمیق با قرآن هستند تا بتوانند در مسیر زندگی فردی و اجتماعی خود با بصیرت و معرفت گام بردارند.
در بخش دیگری از این برنامه، گروهی از دانشآموزان با اجرای تلاوت و ترتیل گروهی، فضای محفل را معنویتر کردند و با مشارکت فعال خود نشان دادند که برنامههای قرآنی میتواند زمینهساز حضور و نقشآفرینی بیشتر نوجوانان در فعالیتهای فرهنگی و دینی باشد.
این مراسم که با دعای پایانی و ذکر صلوات همراه بود، در فضایی آرام و همراه با استقبال گرم دانشآموزان به پایان رسید.
