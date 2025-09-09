  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی کامیاران معرفی شد

کامیاران- حجت‌الاسلام سیف‌الله سبزی در مراسمی به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی کامیاران معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی کامیاران با تأکید بر اهمیت جایگاه تبلیغات اسلامی در تبیین معارف دینی و تقویت باورهای مذهبی در جامعه، بر لزوم برنامه‌ریزی هدفمند و تعامل سازنده با نهادهای فرهنگی و مردمی به‌منظور مقابله با هجمه‌های فرهنگی تاکید کرد.

حجت‌الاسلام برومند رازیانی با اشاره به فعالیت‌های ارزشمند تبلیغات اسلامی در عرصه‌های مختلف، نقش این نهاد را در تقویت بنیان‌های دینی و مذهبی بسیار حیاتی دانست.

حجت‌الاسلام مهدی دهقان رئیس پیشین اداره تبلیغات اسلامی کامیاران نیز در گزارشی به فعالیت‌های انجام‌شده در دوره مسئولیت خود پرداخت و ضمن اشاره به برنامه‌های مختلف فرهنگی و دینی که در این مدت در شهرستان برگزار شد، از هم‌دلی و همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی شهرستان قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام سیف‌الله سبزی رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی قروه نیز در سخنان خود با بیان برنامه‌های آتی، بر تلاش برای ارتقای سطح فعالیت‌های فرهنگی و دینی شهرستان تأکید کرد و گفت: هدف ما در اداره تبلیغات اسلامی کامیاران، ترویج معارف دینی، ارتقای سطح آگاهی عمومی و مقابله با تهدیدات فرهنگی است.

در ادامه این مراسم، از خدمات ارزنده حجت‌الاسلام مهدی دهقانی که طی سال‌های اخیر مسئولیت رئیس اداره تبلیغات اسلامی کامیاران را بر عهده داشت، تقدیر و حجت‌الاسلام سیف‌الله سبزی به‌عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.

