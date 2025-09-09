رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی کامیاران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی کامیاران با تأکید بر اهمیت جایگاه تبلیغات اسلامی در تبیین معارف دینی و تقویت باورهای مذهبی در جامعه، بر لزوم برنامه‌ریزی هدفمند و تعامل سازنده با نهادهای فرهنگی و مردمی به‌منظور مقابله با هجمه‌های فرهنگی تاکید کرد.

حجت‌الاسلام برومند رازیانی با اشاره به فعالیت‌های ارزشمند تبلیغات اسلامی در عرصه‌های مختلف، نقش این نهاد را در تقویت بنیان‌های دینی و مذهبی بسیار حیاتی دانست.

حجت‌الاسلام مهدی دهقان رئیس پیشین اداره تبلیغات اسلامی کامیاران نیز در گزارشی به فعالیت‌های انجام‌شده در دوره مسئولیت خود پرداخت و ضمن اشاره به برنامه‌های مختلف فرهنگی و دینی که در این مدت در شهرستان برگزار شد، از هم‌دلی و همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی شهرستان قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام سیف‌الله سبزی رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی قروه نیز در سخنان خود با بیان برنامه‌های آتی، بر تلاش برای ارتقای سطح فعالیت‌های فرهنگی و دینی شهرستان تأکید کرد و گفت: هدف ما در اداره تبلیغات اسلامی کامیاران، ترویج معارف دینی، ارتقای سطح آگاهی عمومی و مقابله با تهدیدات فرهنگی است.

در ادامه این مراسم، از خدمات ارزنده حجت‌الاسلام مهدی دهقانی که طی سال‌های اخیر مسئولیت رئیس اداره تبلیغات اسلامی کامیاران را بر عهده داشت، تقدیر و حجت‌الاسلام سیف‌الله سبزی به‌عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.