حصاری:ماینرهای غیرمجاز در بجنورد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ مهدی حصاری اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای تخصصی، مأموران موفق شدند ۴ دستگاه ماینر را که بدون مجوز قانونی در یک منزل مسکونی در بجنورد فعالیت میکرد را کشف کنند.
وی افزود: ارزش ریالی این محموله کشف شده حدود ۴ میلیارد ریال برآورد شده و یک نفر در این رابطه دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی بیان کرد: پلیس با افراد و باندهایی که در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی فعالیت میکنند، با قدرت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به ستاد خبری پلیس اطلاع دهند.
