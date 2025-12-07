طاهری: استقلال مقابل پرسپولیس بدشانس بود/ اخراج رضائیان شایعه بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، بیژن طاهری در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به آغاز مجدد تمرینات پس از دربی پایتخت اظهار داشت: روند تمرینات تیم به بهترین شکل ممکن در حال انجام است تا بتوانیم در دیدارهای مهم و حساس پیش رو، بهترین نتایج را کسب کنیم. هدف ما این است که با جمعآوری امتیازات پیشرو، روند مطلوب نتیجهگیری تیم را حفظ کنیم.
تحلیل نتیجه دربی و ادامه مسیر قهرمانی
او در ادامه با اشاره به تساوی استقلال در دربی هفته گذشته مقابل پرسپولیس گفت: ما در این بازی توانایی برتری داشتیم؛ اما بدشانسی مانع از کسب سه امتیاز شد. استقلال موقعیتهای ایدهآلی برای گلزنی داشت، اما نتیجه نهایی با آنچه شایستهاش بودیم فاصله داشت. با این حال، خوشبختانه همچنان در کورس قهرمانی حضور داریم و با امیدواری کامل به استقبال مسابقات پیشرو خواهیم رفت تا شانس قهرمانیمان را حفظ کنیم.
برنامه استقلال برای دیدار با ملوان
طاهری سپس افزود: کادرفنی با تحلیل و آنالیز دقیق بازی هفته گذشته، نکات فنی لازم را به بازیکنان منتقل کرده است. تلاش میکنیم در دیدار این هفته برابر ملوان، سه امتیاز کامل را به دست آوریم. تیم ملوان یکی از تیمهای ریشهدار و خوب لیگ است، اما با وجود احترام کامل به این تیم، ما برای کسب پیروزی به میدان خواهیم رفت تا جایگاه خود را در جمع مدعیان تثبیت کنیم.
واکنش به شایعه اخراج رامین رضائیان
مدیر تیم استقلال در ادامه با اشاره به شایعات مربوط به اخراج رامین رضائیان توسط ساپینتو تصریح کرد: از انتشار اینگونه اخبار غیرواقعی و کذب اصلاً تعجب نمیکنیم. در سالهای اخیر هر زمان استقلال به آرامش رسیده و توانسته جایگاه خود را بهعنوان یکی از مدعیان قهرمانی حفظ کند، جریانهای حاشیهساز تلاش کردهاند با انتشار اخبار دروغ، تمرکز کادرفنی و تیم را بر هم بزنند.
او ادامه داد: دست این جریانها برای همه اهالی فوتبال و بهخصوص هواداران استقلال رو شده است. کسانی که امروز درباره رامین رضائیان دروغپردازی میکنند، فردا به سراغ سایر بازیکنان استقلال خواهند رفت؛ زیرا میدانند با این روش میتوانند فضا را ملتهب کنند. اما خیال خام آنها هرگز به نتیجه نخواهد رسید. بازیکنان استقلال با درک درست از شرایط تیم و با تعصب نسبت به پیراهنی که بر تن دارند، هرگز حاضر نیستند با رفتار غیرحرفهای به تیم لطمه بزنند.
طاهری افزود: رامین رضائیان پیش از انتشار این شایعه مضحک نیز اعلام کرده بود که عدهای در پی حاشیهسازی هستند. با وجود گفتههای خود رامین، باز هم این دروغها را مطرح کردند تا علیه استقلال فضاسازی کنند. اما حضور رامین رضائیان در تمرین امروز استقلال نشان داد که همه این حرفها ادعایی پوچ و بیاساس است.
او در ادامه گفت: هیچ بازیکنی در دنیای فوتبال علاقهای به نیمکتنشینی ندارد، اما بازیکنان حرفهای و طراز اول همواره تحت نظر سرمربی عمل میکنند. رامین رضائیان نیز مانند تمام بازیکنان حرفهای دنیا از این قاعده پیروی میکند تا در نهایت تیمش بتواند به موفقیتی بزرگ دست پیدا کند.
بیژن طاهری در پایان خطاب به هواداران گفت: ما بر عهد خود با هواداران همچنان پایبند هستیم و در تیم فوتبال استقلال برای سربلندی نام بزرگ استقلال از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهیم کرد. بازیکنان تنها به موفقیت تیم فکر میکنند. از همه هواداران میخواهم همچون همیشه با دنبالکردن اخبار باشگاه از طریق رسانه رسمی، به جوسازیهای جریان ضد استقلالی توجه نکنند تا در پایان فصل به هدف مهم خود دست پیدا کنیم.
