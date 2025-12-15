عتباتی: ظرفیت اقوام و مذاهب برای صلح و سازش به کار گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی ظهر دوشنبه در نشستی که با مسئول مرکز بزرگ اسلامی استان، اعضای شورای روحانیت اهل تسنن ارومیه، شارلی انویه نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی و کشیش عزیزیان کشیش کلیسای شرق آشور ارومیه داشت بر کمک به حل و فصل دعاوی با سازش با استفاده از ظرفیت علما و روحانیون مسلمانان و مسیحی تاکید کرد.

وی ادامه داد: استان آذربایجان غربی رنگین کمان ادیان و اقوام مختلف است که با برادری و اتحاد در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی دارند و از این جهت بی نظیر است و می‌بایست از ظرفیت بی بدیل روحانیون، علما و متنفذین اهل تشییع، تسنن و مسیحی در اصلاح ذات البیین بین مردم به بهترین شکل ممکن بهره برد.

عتباتی گفت: با همه اقداماتی که در راستای جذب کادر قضائی در استان صورت گرفته ولی باز استان از نظر نیروی قضائی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد لذا می‌بایست تدابیر پیشگیرانه و استفاده از راهکارهای غیر قضائی برای حل و فصل دعاوی اتخاذ گردد که یکی از این راهکارهای صلح و سازش دعاوی با بهره گیری از ظرفیت‌های مختلف همچون علما و روحانیون است که کلامشان در بین مردم نافذ است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اکثر جرایم پر تکرار جز جرایم سبک و قابل گذشت استان هستند از علما و روحانیون اهل تشییع، سنت و مسیحی خواست به مانند همیشه در مجامع و مناسبت‌های مختلف به تبیین فرهنگ گذشت و سازش اقدام کنند تا از این طریق دست دستگاه قضائی را گرفته تا قضات فرصت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مهم داشته باشند.

در ادامه جلسه سایر اعضا نیز ضمن اشاره به لزوم تقویت اتحاد و انسجام بین اقوام، ادیان و مذاهب استان بر تلاش برای بسط و توسعه فرهنگ صلح و سازش بین مردم استان تاکید کردند.