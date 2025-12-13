به گزارش خبرگزاری مهر، به‌موجب رأی کمیته استیناف، دیدار تیم‌های تراکتور – پیکان تهران از هفته چهاردهم لیگ برتر، صرفاً با حضور بانوان هوادار برگزار خواهد شد.

زمان مسابقه یکشنبه ۲۳ آذرماه، ساعت ۱۵:۳۰ و محل برگزاری استادیوم بنیان‌دیزل تبریز است.