  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

بنیان دیزل محل برگزاری دیدار تراکتور با پرسپولیس در جام حذفی شد

بنیان دیزل محل برگزاری دیدار تراکتور با پرسپولیس در جام حذفی شد

تبریز- دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس در جام حذفی در ورزشگاه بنیان دیزل با حضور ۷ هزار تماشاگر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تراکتور در دو دیدار حساس در تاریخ‌های ۲۷ آذر ماه و یک دی ماه در جام حذفی و لیگ نخبگان آسیا، به ترتیب به مصاف پرسپولیس و الدحیل قطر خواهد رفت، دیدارهای بسیار حساسی که قرار بود در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار شود، اما وضعیت چمن این ورزشگاه و بهسازی آن باعث شد تا برگزاری مسابقات یادشده در ورزشگاه بزرگ شهر تبریز در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

در همین راستا دیدار تراکتور مقابل پرسپولیس در جام حذفی، قطعاً در ورزشگاه اختصاصی تراکتور (استادیوم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی) برگزار خواهد شد و این موضوع از سوی مسئولان استانی به اطلاع مدیران باشگاه تراکتور نیز رسیده است.

به این ترتیب دیداری که در صورت برگزاری در استادیوم یادگار امام (ره) حداقل پذیرای ۷۰ هزار تماشاگر بود، در ورزشگاه اختصاصی تراکتور و با حضور تنها هفت هزار تماشاگر برگزار خواهد شد.

علاوه بر دیدار تراکتور مقابل پرسپولیس، برگزاری دیدار تراکتوری‌ها مقابل الدحیل قطر نیز در ورزشگاه یادگار امام (ره) همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و رایزنی‌ها در این زمینه در حال انجام است.

کد خبر 6687327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها