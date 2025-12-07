به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی از من خواست که عراق از نامزدی او برای دریافت جایزه نوبل صلح حمایت کند.

وی همچنین در مورد روابط کشورش با سوریه گفت که روابط بغداد با دمشق کاملاً در چارچوب منافع عراق و امنیت ملی کشور است.



السودانی در واکنش به اتهام حمایت از عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل پس از حضورش در نشست شرم الشیخ، گفت که دولت من بیش از هر دولت دیگری هدف تخریب و انتشار اخبار دروغ قرار گرفته است.

نخست وزیر عراق در این مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت: سخن گفتن از تصمیم قرار دادن حزب _الله و انصار_الله در فهرست سازمان‌های تروریستی، بخشی از تلاش‌ها برای شیطنت علیه دولت است و هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده است.

انتشار یک سند رسمی در روزنامه رسمی «الوقایع العراقیه»، عراق را با یکی از جنجالی‌ترین بحران‌های سیاسی ماه‌های اخیر روبه‌رو کرد. در این سند که تصمیم شماره ۶۱ کمیته «مسدودسازی اموال تروریست‌ها» را بازتاب می‌داد، نام‌هایی از نهادها و اشخاص مرتبط با دو سازمان تروریستی داعش و القاعده درج شده بود. اما آنچه ماجرا را عجیب کرد، حضور نام «حزب‌الله لبنان» و «انصارالله یمن» در فهرست بود؛ اقدامی که فضای سیاسی عراق را در چند ساعت به شدت ملتهب کرد و واکنش‌های دامنه‌داری را رقم زد.

داستان از آنجا آغاز شد که رسانه‌های عراقی و سپس برخی شبکه‌های عربی با استناد به نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی اعلام کردند بغداد دارایی‌های حزب‌الله و انصارالله را مسدود کرده است. این انتشار، در شرایطی که عراق میان فشارهای آمریکا، اختلافات داخلی چارچوب هماهنگی و چالش تعیین نخست‌وزیر جدید قرار گرفته، به‌سرعت رنگ‌وبوی سیاسی گرفت و تحلیلگران احتمال دادند این تصمیم بازتاب‌دهنده یک چرخش در سیاست‌گذاری امنیتی بغداد باشد.

پس از انتشار خبر، موج اعتراض در شبکه‌های اجتماعی عراق بالا گرفت. چهره‌های نزدیک به محور مقاومت از جمله نمایندگان پارلمان، این اقدام را «رسوایی» و «دور شدن از سیاست‌های رسمی عراق» توصیف کردند. مصطفی جبار سند، نماینده پارلمان نوشت که «عراق حزب‌الله و انصارالله را تروریست می‌خواند اما برخی قاتلان را نامزد صلح می‌کند» و خواستار توضیح فوری دولت شد.

با بالا گرفتن اعتراض‌ها، بانک مرکزی عراق ناگهان بیانیه‌ای صادر کرد و از اساس خبر درج نام حزب‌الله و انصارالله در فهرست تروریستی را رد کرد. این بیانیه تأکید کرد که موافقت عراق صرفاً شامل نهادها و افرادی بوده است که مستقیماً با داعش و القاعده در ارتباط بوده‌اند و درج نام گروه‌های دیگر «به دلیل انتشار نسخه اصلاح‌نشده» صورت گرفته است. کمیته همچنین وعده داد که فهرست اصلاح می‌شود و نام گروه‌های مذکور حذف خواهد شد.