السودانی مدعی شد: در تدارک دیدار دوجانبه ایران و آمریکا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق گفت: عراق در حال انجام تلاش‌هایی برای ترتیب دادن دیدار دوجانبه میان ایران و آمریکا در بغداد به‌منظور ازسرگیری گفت‌وگوها است.

وی تأکید کرد: بغداد در چندین مقطع در کاهش تنش‌ها نقش داشته و با وجود ملاحظات خاص هر یک از طرفین، هیچ‌یک با ازسرگیری گفت‌وگو مخالفتی ندارند.

نخست وزیر عراق افزود: روابط با ایران در سطوح رسمی، سیاسی و مردمی در مسیری مثبت قرار دارد و ما می‌کوشیم از این رابطه برای ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا بهره‌برداری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ایستادن ایران در کنار عراق در مقابله با تروریسم و حمایت از روند سیاسی، دخالت در امور داخلی نیست.

السودانی تأکید کرد که عراق با آمریکا توافق چارچوب راهبردی دارد که زمینه‌های گسترده‌ای از همکاری فراتر از امور امنیتی و نظامی را فراهم می‌کند و در عین حال از تلاش‌ها برای ترتیب دادن دیداری دوجانبه میان واشنگتن و تهران در بغداد خبر داد.

نخست‌وزیر عراق در حوزه منطقه‌ای و اقتصادی نیز به «تلاش برای اتصال سوریه به مسیر توسعه برای تقویت فرصت‌های اقتصادی و ثبات» اشاره کرد و همزمان تأکید کرد: «موضع عراق در قبال برادرانمان در لبنان ثابت است و مبلغ ۲۰ میلیون دلار برای بازسازی در برابر تجاوز اسرائیل اختصاص داده‌ایم».

وی افزود: روابط با کشورهای منطقه از جمله عربستان بر اساس معیاری واحد و ثابت تنظیم می‌شود.