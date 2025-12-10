  1. بین الملل
الثوابته: کامیون های حامل کمک در گذرگاه ها سرگردان هستند

مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه با اشاره به سرگردانی ۶ هزار کامیون حامل کمک ها در گذرگاهها از جامعه جهانی خواست به رژیم صهیونیستی فشار بیاورند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل الثوابته مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه به الجزیره گفت: نقض مکرر آتش بس غزه از سوی اشغالگران، شهادت ۳۸۶ نفر را به همراه داشته است.

وی افزود: باید ۲۵۰ هزار چادر و کانکس وارد غزه می شد. ما ۲۸۸ هزار خانوار بی پناه داریم. اوضاع با برودت هوا وخیم تر می شود.

الثوابته تاکید کرد: ۶ هزار کامیون حامل کمکها در گذرگاهها سرگردان هستند.

وی افزود: ما از جامعه جهانی و رئیس جمهور ترامپ و شورای امنیت می خواهیم که به اشغالگران فشار بیاورند.

گفتنی است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۷۰ هزار و ۳۶۹ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۱ هزار و ۶۹ نفر رسیده است.

