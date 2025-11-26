مجرب: پویایی و رشد هر واحد تولیدی در گرو عملکرد بخش پژوهش آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب ظهر چهارشنبه در جشنواره صنعتگران و صنایع پیشرو در حمایت و کاربست پژوهش و فناوری در شیراز گفت: این رویداد با هدف تقویت پیوند صنعت و دانشگاه و توسعه فعالیتهای فناورانه در صنایع استان برنامهریزی شده است.
به گفته وی، واحدهای منتخب براساس شاخصهای مصوب و پس از ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناورانه آنها طی یک سال گذشته انتخاب شدهاند.
وی درباره معیارهای انتخاب واحدهای برتر توضیح داد: ثبت اختراع، همکاری با دانشگاهها، اخذ مجوزهای دانشبنیانی، فعالیتهای تحقیق و توسعه، بهرهمندی از حمایتهای قانونی پژوهش، بومیسازی محصولات و جلوگیری از خروج ارز از مهمترین شاخصهای ارزیابی بوده است.
مجرب افزود: پس از انتشار فراخوان، بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی مدارک و مستندات خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند. این مستندات در جلسات تخصصی با حضور نمایندگان دانشگاه و صنعت بررسی شد و در نهایت ۳۶ واحد برتر در حوزه تحقیق و توسعه و فناوری انتخاب و در مراسم روز چهارشنبه مورد تقدیر قرار گرفتند.
مدیرکل صمت فارس با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیتهای پژوهشی در صنایع استان گفت: پویایی و رشد هر واحد تولیدی در گرو عملکرد بخش پژوهش آن است.
وی تصریح کرد: تاکنون حدود ۳۵۰ پروانه تحقیق و پژوهش برای واحدهای مشمول صادر شده و برخی واحدها نیز بدون دریافت مجوز رسمی از خدمات فنی و پژوهشی بهرهمند میشوند.
مجرب در پایان خطاب به بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی، ۸۰۰ واحد معدنی و ۲۰۰ هزار واحد صنفی استان فارس تأکید کرد: تقویت و فعالسازی بخش تحقیق و توسعه باید در اولویت قرار گیرد تا بهرهوری و توان رقابتی واحدهای تولیدی افزایش یابد.
