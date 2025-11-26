گودرزی: صنعت و تولید بدون پژوهش، نتیجه مؤثر و ماندگار نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گودرزی ظهر چهارشنبه در دومین جشنواره صنعتگران و صنایع پیشرو در حمایت و کاربست پژوهش و فناوری در شیراز با بیان اینکه پژوهش و تحقیق مبناست، تصریح کرد: ضرورت دارد علم بتواند به مسائل جامعه پاسخ دهد و این مهم در کنار پژوهش معنا پیدا می‌کند.

وی افزود: ترکیب توانایی و تمایل در توسعه، نوآوری و پژوهش موجب شکوفایی فعالیت‌های صنعتی و تولیدی شده و تغییرات مهمی در اقتصاد و بازار رقم می‌زند؛ چراکه صنعت و تولید بدون پژوهش، نتیجه مؤثر و ماندگار نخواهد داشت.

لازم به ذکر است؛ در این همایش از ۳۶ واحد صنعتی و معدنی برتر استان فارس در حوزه‌های پژوهش، نوآوری و تحقیق و توسعه تقدیر شد.