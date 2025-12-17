به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افشاری، صبح چهارشنبه گفت: نصب پایلوت سیستم پایش هوشمند سوخت ( فلومتر و GPS) بر روی ماشینآلات معدنی این استان با هدف کنترل، بهینهسازی و واقعیسازی مصرف سوخت در راستای رفع چالش تأمین سوخت معادن، افزایش شفافیت و ارتقای نظارت بر مصرف سوخت انجام میشود و گامی مؤثر در جلوگیری از تخلفات اقتصادی و قاچاق سوخت به شمار میرود.
وی در جریان بازدید از یکی از معادن شهرستان شیراز و با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین معاون و بازرسان شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان فارس، از آغاز نصب این سیستم بر روی ماشینآلات معدنی از جمله معادن شن و ماسه خبر داد و افزود: این طرح با هدف نظارت دقیق بر مصرف سوخت، برآورد صحیح نیاز واقعی معادن، راستیآزمایی اطلاعات و تقویت شفافیت در بخش معدن به اجرا درآمده است.
افشاری با بیان اینکه پایش آنلاین مصرف سوخت از طریق این سیستم امکانپذیر میشود، تصریح کرد: نصب فلومتر و GPS بر روی ماشینآلات معدنی موجب میشود مصرف سوخت متناسب با میزان فعالیت و استخراج مواد معدنی بهصورت دقیق کنترل شده و از سوءاستفادههای احتمالی و قاچاق سوخت جلوگیری شود؛ در نتیجه، سوخت واقعی مورد نیاز هر معدن بهدرستی تأمین خواهد شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی ادارهکل صمت فارس تأکید کرد: این اقدام علاوه بر کاهش هزینهها و مدیریت بهینه منابع انرژی، نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایفا میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح بهصورت ویژه در بخش معدن استان فارس، میتواند این استان را به الگویی موفق در حوزه مدیریت هوشمند منابع انرژی و سوخت معادن در سطح کشور تبدیل کند.
