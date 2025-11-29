به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب، ظهر شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان فارس با تأکید بر اهمیت پژوهش و فناوری، از نقش آن در پیشبرد توسعه صنعتی و اقتصادی استان سخن گفت.

وی همچنین با اشاره به نقش راهبردی پژوهش در پیشرفت صنعتی استان اظهار کرد: پژوهش بنیان هر حرکت توسعه‌محور است و بدون اتکا به داده‌های علمی، نوآوری و فناوری، امکان رقابت در عرصه ملی و بین‌المللی وجود نخواهد داشت.

مجرب در ادامه تأکید کرد: همکاری نزدیک میان دانشگاه، صنعت و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به تولید دانش کاربردی، بهبود فرایندهای تولید، ارتقای بهره‌وری و شکل‌گیری صنایع نوین منجر شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس افزود: صمت فارس از طرح‌های پژوهشی مسئله‌محور و پروژه‌هایی که منجر به حل چالش‌های صنعتی و ایجاد ارزش افزوده برای استان شود، حمایت مستمر خواهد کرد و این مسیر را ضرورتی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار دانست.

لازم به ذکر است؛ نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری فارس مشارکت بیش از ۸۰ غرفه از دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی برگزار شد و با هدف نمایش نتایج فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه استان شکل گرفت.

در حاشیه نمایشگاه نیز ۱۰ نشست تخصصی و ۳ کارگاه آموزشی برای ارتقای دانش کارشناسان، مدیران و دانشجویان در جریان نمایشگاه برگزار می‌شود.