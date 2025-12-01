به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ همایش برنامه زمان‌بندی سمپوزیوم بین‌المللی «خاک سالم و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز شهری» به مناسبت روز جهانی خاک در محل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حال برگزاری است.

حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در این مراسم، گفت: مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز و مقابله با تهدیدهای روزافزون زیست‌محیطی ضروری است.

وی با تاکید بر نگاه بین‌رشته‌ای یونسکو به موضوع خاک افزود: بسیاری از مناظر فرهنگی و طبیعی ثبت شده در فهرست میراث جهانی، بر پایه احترام به خاک و مدیریت خردمندانه زمین شکل گرفته‌اند.

فرطوسی با قدردانی از حضور پژوهشگران، اندیشمندان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، برگزاری این رویداد را نشانه‌ای از درک مشترک نسبت به فوریت چالش‌های زیست‌محیطی دانست و اظهار کرد: خاک موجودی زنده و پویا و تنظیم‌کننده چرخه آب، تنوع زیستی و بستر تولید غذا است؛ با این حال توسعه ناپایدار، شهرنشینی، آلودگی و سوءمدیریت در دهه‌های اخیر فشار بی‌سابقه‌ای بر خاک وارد کرده است.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با بیان اینکه مفهوم «خاک سالم» فراتر از کیفیت فیزیکی و شیمیایی است، توضیح داد: خاک سالم می‌تواند آب را ذخیره کند، آلودگی‌ها را پالایش کند و تاب‌آوری شهرها در برابر سیلاب و خشکسالی را افزایش دهد.

وی ادامه داد: این عنصر حیاتی به طور مستقیم با کیفیت زندگی شهروندان و مدیریت پایدار شهرها گره خورده است.

فرطوسی، پیوند میان خاک سالم و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز شهری را راهبردی و اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد و هشدار داد: مدیریت نادرست خاک در شهرها به تشدید سیلاب‌ها، آلودگی منابع آب، فرسایش زمین، نابودی فضاهای سبز و حتی بروز آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز تحت پوشش یونسکو در ایران گفت: این مرکز یکی از ظرفیت‌های راهبردی کشور و بستری مهم برای تبادل دانش، ظرفیت‌سازی، پژوهش‌های کاربردی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است و فعالیت‌های آن نمونه‌ای از پیوند تجربه ملی با شبکه جهانی یونسکو می‌باشد.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در حفاظت از زیست‌بوم ایران و دستاوردهای این مجموعه در تولید فناوری‌های نوین مقابله با بیابان‌زایی از جمله پوشش‌های زیستی و توسعه بذرپاشی استاندارد را قابل تقدیر دانست و گفت: این نوآوری‌ها می‌تواند علاوه بر احیای سرزمین، امید تازه‌ای برای جوامع محلی ایجاد کند و حتی روند مهاجرت معکوس را تقویت کند.

فرطوسی روز جهانی خاک را یادآور مسئولیت سنگین جامعه علمی و سیاست‌گذاران دانست و ادامه داد: آینده بشر به سلامت لایه‌ای نازک اما حیاتی از زیست‌کره یعنی خاک وابسته است و وظیفه ما است که با تصمیم‌های آگاهانه، سیاست‌گذاری علمی و همکاری‌های مؤثر، این میراث ارزشمند را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

وی آمادگی کامل کمیسیون ملی یونسکو در ایران را برای گسترش همکاری‌ها در حوزه مدیریت پایدار سرزمین و خاک را اعلام و ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای این سمپوزیوم به اقدامات ملموس و پایدار در حفاظت از خاک و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز شهری منجر شود.