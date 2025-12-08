خانه جوان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان صبح دوشنبه خانه جوان قزوین بهصورت رسمی افتتاح شد.
این مجموعه در زمینی به وسعت هزار و ۸۰۰ مترمربع و با ۹۵۰ مترمربع زیربنا در سه طبقه احداث شده و برای اجرای آن ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.
خانه جوان که در منطقه پونک، بلوار امیرکبیر قزوین قرار دارد، با هدف ایجاد فضایی استاندارد برای تقویت فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی جوانان راهاندازی شده است.
این مرکز نقش یک پایگاه حمایتی و توانمندساز را برای جوانان ایفا کرده و بستری برای توسعه مهارتها، افزایش مشارکتهای اجتماعی و اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی فراهم خواهد کرد.
