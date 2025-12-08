به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سبحانالله علیپور با اشاره به تداوم رصد میدانی حریم پایتخت، بیان کرد: روند کنترل و صیانت از حریم پایتخت «بهصورت مستمر، میدانی و با حساسیت بالا» در حال اجرا است. در مرحله جدید طرح رصد، نظارتهای ستادی و میدانی ادارهکل حریم که تاکنون در مناطق ۲، ۵، ۱۳، ۱۵، ۱۹ و ۲۲ انجام شده است، دیدار چهرهبهچهره با حریمبانان مناطق، بررسی گزارشهای محلی، شناسایی چالشها و راهکارهای صیانت از حریم صورت میگیرد.
وی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی با حضور معاون شهرسازی و معماری مناطق و مدیران مرتبط افزود: هدف از این هماهنگیها، تقویت سازوکارهای نظارت و پیشگیری از هرگونه ساختوساز غیرمجاز و دخل و تصرف در محدوده حریم پایتخت است و اجرای این طرح در سایر مناطق نیز ادامه دارد.
