به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نکولعل آزاد عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت هفته ناشنوایان گفت: این هفته می خواهد بگوید که مردم و مسئولان صدای ناشنوایان را بشنوند و تبعیض ها را از بین ببرند. این هفته می گوید که باید با ناشنوایان حرف زد و حرف ها و درددل های آنها را شنید.

وی با اشاره به موفقیت هایی که ورزش ناشنوایان در چند سال اخیر کسب کرده است گفت: ما در بازی های آسیایی عنوان اول را به خود اختصاص دادیم و دل مردم را شاد کردیم. تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران هم قهرمان جهان شد و افتخار دیگری را برای این رشته رقم زد.

رئیس فدراسیون ناشنوایان با اشاره به در پیش بودن بازیهای المپیک ۲۰۲۵ در توکیو که آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد گفت: ما با کاروانی ۱۶۰ نفره در این دوره از بازی ها شرکت خواهیم کرد و امیدوارم بتوانیم با کسب مدال های خوش رنگ دل مردم را شاد کنیم و برای ایران عزیز افتخارآفرینی کنیم.

نکولعل آزاد با تاکید بر اینکه یکی از اهداف المپیک توسعه ورزش همگانی است خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم ورزش همگانی را در بین ناشنوایان توسعه دهیم انجمن ورزش همگانی را تشکیل داده ایم تا بتوانیم به نیازهای ورزشکاران پاسخ دهیم.

وی به تلاش برای فراهم کردن زمینه اشتغال ورزشکاران ناشنوا در نهادها و سازمان های دولتی هم اشاره کرد و گفت: با استانداری ها و نهادهای دولتی ارتباط گرفته ایم تا بتوانیم موافقت آنها را برای استخدام ورزشکاران ناشنوا بگیریم. در همین راستا با استانداری ها نامه نگاری خواهیم کرد تا مشکل اشتغال ورزشکاران ناشنوا حل شود.

رئیس فدراسیون ناشنوایان با تاکید بر اینکه وزیر ورزش از یکسان سازی پاداش مدال آوران شنوا و ناشنوا حمایت خواهد کرد گفت: من از طرف آقای دنیامالی این قول را می دهم که پاداش پای سکو و پاداش قهرمانی مدال آوران ناشنوا در المپیک توکیو با ورزشکاران شنوا برابر باشد تا دغدغه بزرگ آنها برطرف شود.

نکولعل آزاد در مورد درگیری بازیکن و مربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان که جنجال زیادی هم به پا کرد گفت: واقعاً ماجرا آن طور نبود که در رسانه ها به آن پرداخته شد. متاسفانه برخی بیرون از فدراسیون نشسته اند و در حالی که ما تلاش می کنیم کاروان را برای حضور در بازیهای المپیک آماده کنیم، برای ما حاشیه درست می کنند.

وی ادامه داد: تمام بازیکنان تیم ملی فوتبال نامه امضا کردند که هیچ درگیری در تیم وجود نداشته است و جالب اینکه یکی از بازیکنانی که این نامه را امضا کرد برادر فردی است که مدعی شده کتک خورده است. به هر حال این بازیکن برای تیم ملی زحمت کشیده و ما نمی خواهیم زحماتش نادیده گرفته شود اما واقعیت این است که او نزدیک به ۴ سال سن دارد و از نظر فنی تشخیص سرمربی این بوده که او را کنار بگذارد. ما باید اصول اخلاقی را رعایت کنیم و وقتی می بازیم یا اتفاق مشابهی رخ می دهد آن را بپذیریم.

نکولعل آزاد در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت همه مسئولان، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و سایر نهادهای دیگر کاروان ورزش ایران در بازیهای المپیک ژاپن بتواند دل مردم را شاد کند و موفقیت دیگری را برای ایران عزیز رقم بزند.