علی رغبتی: ۹۳ درصد اهداف کاروان ورزش ناشنوایان ایران در المپیک محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان با حضور ۳۰۸۱ ورزشکار شامل ۲۰۱۴ مرد و ۱۰۶۷ زن از ۸۱ کشور جهان طی روزهای ۲۴ آبان تا ۶ آذر در توکیو برگزار شد. در این دوره از بازی‌ها کاروان ایران با ۱۶۰ ورزشکار در ۱۲ رشته شرکت کرد و با کسب ۳۷ مدال شامل ۸ طلا، ۱۰ نقره و ۱۹ برنز در جایگاه هفتم ایستاد.

علی رغبتی سرپرست کاروان ایران در بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی کلی خود از عملکرد کاروان ایران اظهار کرد: نتایجی که به دست آمد با بخش زیادی از انتظارات اولیه ما همخوانی داشت؛ اما این را هم باید در نظر بگیریم که مسابقات امسال چند تفاوت مهم با دوره قبل داشت.

وی در توضیح بیشتر افزود: نخست اینکه از حیث سازماندهی المپیک توکیو نسبت به دوره گذشته بسیار منظم‌تر برگزار شد. البته برخی محدودیت‌های شهری که میزبان برای رفت‌وآمد و مقررات تردد داشت برای کاروان‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کرد و در مواردی باعث کندی کار می‌شد. همچنین سرویس‌های رفت‌وآمد ورزشکاران به دلیل فاصله زیاد محل اسکان تا سالن‌ها گاهی زمان زیادی از بچه‌ها می‌گرفت. با این حال در سایر جنبه‌ها از جمله شیوه برگزاری، نظم عمومی رقابت‌ها و رعایت عدالت در داوری پیشرفت ملموسی نسبت به دوره قبل مشاهده شد.

سه طلای قطعی را در ثانیه‌های آخر از دست دادیم

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که در المپیک قبلی به دلیل کرونا و تعلیق برخی کشورها سطح فنی مسابقات کمی پایین‌تر بود. کشورهایی مانند روسیه و بلاروس حضور نداشتند و همین باعث می‌شد توزیع مدال‌ها متفاوت باشد. اما امسال این کشورها برگشتند و سهم قابل توجهی از مدال‌ها را هم به خودشان اختصاص دادند. همچنین ژاپن که در دوره قبل بخشی از برنامه‌هایش نیمه‌کاره مانده بود این بار با برنامه‌ریزی بسیار گسترده وارد شد. من چون هر دو دوره را از نزدیک دیدم با قاطعیت می‌گویم سطح فنی مسابقات امسال به مراتب بالاتر و رقابت‌ها بسیار فشرده‌تر و سنگین‌تر بود.

سرپرست کاروان ایران درباره اهداف از پیش تعیین‌شده گفت: اولین هدف‌گذاری ما کسب ۴۰ مدال بود که ۳۷ مدال آن محقق شد؛ یعنی حدود ۹۳ درصد و این عدد کاملاً قابل قبول است. هدف دوم این بود که برخی رشته‌هایی که پیش از این در المپیک حضور نداشتند یا حضورشان محدود بود در این دوره وارد شوند. خوشبختانه در رشته‌هایی مثل شنا، تنیس روی میز، بدمینتون و چند رشته دیگر ورزشکاران ما شرکت کردند و تجربه ارزشمندی کسب شد. سطح عملکرد آن‌ها در همان حدی بود که انتظار داشتیم.

علی رغبتی ادامه داد: اما یکی از اهداف مهم ما تکرار تعداد مدال‌های طلا بود که در این بخش به‌طور کامل موفق نشدیم و حدود ۶۰ درصد آن محقق شد. باید بگویم که سه مدال طلا را واقعاً در ثانیه‌های آخر از دست دادیم؛ یک مورد در کشتی آزاد و یک مورد در کاراته کمیته بانوان که ورزشکار ما جلو بود اما تنها یک لحظه باعث شد نتیجه عوض شود و به نقره بسنده کند. انتظار داشتیم حداقل ۸۰ تا ۹۰ درصد هدف طلای ما محقق شود اما به آن نرسیدیم.

انتظار سکو برای فوتبال و والیبال ساحلی داشتیم

وی ادامه داد: در کنار این‌ها رشته‌های تیمی ما نیز اهمیت زیادی داشتند. تیم فوتبال و تیم والیبال ساحلی ما هر دو از شانس‌های کسب سکو بودند. اما تغییرات ناگهانی جدول مسابقات فوتبال که به‌دلیل انصراف دو تیم در بدو ورود ما به توکیو اتفاق افتاد و تنها جدول تیم ایران را تغییر داد تأثیر روانی بزرگی گذاشت. تیم ما مجبور شد در همان ابتدا با تیمی روبه‌رو شود که در نهایت قهرمان مسابقات شد. اگر جدول اولیه حفظ می‌شد احتمال بسیار زیاد تیم ایران جزو چهار تیم برتر یا حتی فینالیست بود.

رغبتی با اشاره به آینده تیم‌ها گفت: در والیبال ساحلی هم تیم ما عملکرد درخشانی داشت اما در مرحله حذفی مقابل تیم آلمان مغلوب شد؛ تیمی که بعداً قهرمان مسابقات شد. در این بازی ما نتیجه ست سوم را با اختلاف بسیار کم ۱۵ بر ۱۳ از دست دادیم. از هر دو تیم انتظار داشتیم روی سکو بروند ولی جدول و شرایط مسابقات یاری نکرد. تیم والیبال ساحلی با وجود تغییراتی که در ترکیبش داشت عملکرد بسیار قابل توجهی ارائه کرد و قطعاً در دوره‌های آینده یک سرمایه ارزشمند برای ما محسوب می‌شود.

وی درباره سایر بخش‌ها اضافه کرد: در مجموع کاروان ایران با انضباط بسیار خوبی در مسابقات حضور یافت و بازگشت. هیچ حاشیه‌ای نداشتیم و تمرکز اصلی همه گروه‌ها روی مسابقات بود. البته باید بپذیریم که امکانات ما برای آماده‌سازی تیم‌های ملی کافی نیست. این‌ها تیم ملی هستند و باید در بالاترین استانداردها تمرین و اردو داشته باشند. مشکلاتی از دوره قبل وجود داشت؛ مثل جنگ ۱۲ روزه، تعطیلی استخرها و اماکن ورزشی به دلیل تعمیرات که بر روند تمرینات اثر گذاشت.

دوومیدانی تنها رشته‌ای بود که نتیجه‌اش غافلگیرمان کرد

سرپرست کاروان ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان درباره نقاط غیرمنتظره نیز گفت: صادقانه بگویم تنها بخشی که نتیجه‌اش برای ما غیرمنتظره بود دوومیدانی بود. انتظار نداشتیم این رشته بدون مدال باشد اما با وجود این ورزشکاران ظرفیت پیشرفت دارند و باید برای آینده بهتر آماده شوند.

او درباره تیراندازی هم گفت: با همه مشکلاتی که داشتیم از کمبود فشنگ گرفته تا مسائل مربوط به سلاح توانستیم دو مدال بگیریم که واقعاً ارزشمند بود. در بخش انفرادی به فینال نرسیدند اما در مسابقات تیمی به مقام سوم رسیدند. آن هم در برابر کشورهایی مثل ژاپن و اوکراین که از غول‌های این رشته هستند.

رغبتی در ادامه صحبت‌هایش درباره حمایت‌ها گفت: باید از وزارت ورزش تشکر کنم. اعزام چنین کاروانی کار بزرگی است و بدون حمایت وزیر محترم و معاون توسعه مدیریت و منابع ممکن نبود. به‌ویژه که هم‌زمان با المپیک ناشنوایان سه رویداد مهم دیگر در قاره برگزار می‌شد و کشور روزهای بسیار شلوغی را پشت سر گذاشت. جلسه‌ای برای دو هفته آینده پیش‌بینی شده تا گزارش کامل کاروان را ارائه کنیم. بخشی از کاروان‌ها زودتر برگشته‌اند و باید گزارش‌های آن‌ها هم نهایی شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: از همه عزیزانی که همراه ما بودند کادر پزشکی، رسانه‌ها که شب و روز زحمت کشیدند، مربیان، سرپرستان و ورزشکاران تشکر می‌کنم. صبوری و همراهی این دوستان باعث شد کاروان ایران با سلامت راهی شود، مسابقاتش را برگزار کند و به کشور بازگردد.