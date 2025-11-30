یونان میزبان بیست و ششمین دوره المپیک ناشنوایان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، با پایان بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ در توکیو، رأی‌گیری برای تعیین میزبان دوره بعدی این رویداد معتبر ورزشی برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار گردید، کشور یونان با کسب ۳۳ رأی توانست عنوان میزبان دوره آینده بازی‌های المپیک ناشنوایان را به دست آورد.



در این انتخابات، کشور کرواسی نیز نامزد میزبانی بود که در پایان، با ۳۱ رأی پشت سر یونان قرار گرفت و نتوانست میزبانی این رویداد را کسب کند. رقابت نزدیک میان دو کشور نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت انتخاب میزبان این دوره بود.



مسئولان کمیته بین‌المللی ورزش‌های ناشنوایان ضمن تبریک به یونان، اعلام کردند که این انتخاب با هدف توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت میزبانی و فراهم کردن تجربه‌ای متفاوت برای ورزشکاران ناشنوا صورت گرفته است.