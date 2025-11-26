به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان که از روز ۲۴ آبان به میزبانی توکیو ژاپن آغاز شده بود، روز ۵ آذر به پایان رسید و کاروان ورزش ایران با ۳۷ مدال شامل ۸ طلا، ۱۰ نقره و ۱۹ برنز در رده هفتم ایستاده است.

مصطفی نکولعل آزاد رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان در ارزیابی خود از عملکرد کاروان ایران در این دوره از بازیها گفت: ابتدا از مردم شریف ایران عذرخواهی می کنم که نتوانستیم مدال های بیشتری را تقدیم شان بکنیم و باعث شادی بیشتر آنها شویم.

وی ادامه داد: در ارزیابی ام از عملکرد کاروان ورزش ناشنوایان دنبال توجیه یا فرار از زیر بار مسئولیت نیستم و مسئولیت نتایج کاروان را برعهده می گیرم و اگر نتایج خوبی در برخی رشته رقم خورده حاصل زحمت مربیان و ورزشکاران است و هر جا نتیجه ضعیف بوده مسئولیتش با بنده است.

رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ما در این دوره دومین نتایج خوب تاریخ ورزش ناشنوایان ایران در ادوار مختلف المپیک را کسب کردیم. درست است که در برزیل تعداد مدال های طلا بیشتر بود و در جایگاه چهارم قرار گرفتیم اما از نظر تعداد مدال فاصله زیادی با بهترین دوره حضور ایران نداریم. ما در برزیل ۴۰ مدال کسب کردیم و در ژاپن ۳۷ مدال.

نکولعل آزاد ادامه داد: البته اینها توجیه نیست ولی دفاع از عملکرد ورزشکاران، مربیان و قهرمانانی است که برای رسیدن به المپیک ماه ها زحمت کشیدند و اردوهای سختی را پشت سر گذاشتند. ما می توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم اما باید شرایط را هم در نظر گرفت. در دوره قبل روسیه حضور نداشت و این دوره با پرچم فدراسیون جهانی آمد که در چند رشته به ویژه کشتی مدال طلا گرفت.

وی ادامه داد: ضمن این که در دوره قبل کشتی فرنگی و آزاد در هشت وزن برگزار شد اما در المپیک ژاپن چهار وزن کاهش داشتیم که همین امر روی مدال آوری کاروان ورزش ایران تاثیر گذاشت چرا که کشتی ما مدال های پرتعدادی را کسب کرد.

رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان تاکید کرد: وظیفه ما بود که بهترین امکانات را در حد توان و بضاعت مان برای ورزشکاران آماده کنیم که با حمایت های وزیر محترم ورزش و جوانان این اتفاق رخ داد و سعی کردیم ملی پوشان کمبودی نداشته باشند. البته شرایط جنگی کشور و تبعات پس از آن در ماه های منتهی به المپیک روی آماده سازی کاروان ورزش ایران تاثیر منفی گذاشت.

وی تاکید کرد: با این حال ما سعی کردیم با حضور چند روانشناس در کنار ورزشکاران شرایط را برای آرامش آنها فراهم کنیم که در همه تیم های ملی از وجود روانشناس استفاده کردیم و در حد توان مالی یک روانشناس را هم با خود به ژاپن بردیم که کنار ورزشکاران باشند. ضمن این که کمیته بدنسازی را هم تشکیل دادیم که بهترین شرایط را برای ملی پوشان فراهم کنند.

نکولعل آزاد به پراکندگی مدال آوری کشورها اشاره کرد و گفت: در ژاپن کشورهای بیشتری نسبت به المپیک برزیل حضور پیدا کردند و به خاطر سطح بالای رقابت ها برخی کشورها به یک مدال طلا هم رسیدند. در حالی که در برزیل این اتفاق رخ نداد. با این حال هر چند ما از نظر مدالی افت کرده ایم اما نتایج مان بد نبود. ما در برخی رشته ها مدال های طلا را با چند صد ثانیه غفلت از دست دادیم وگرنه شرایط خیلی بهتری داشتیم.

وی در مورد نتایج تیم ملی فوتبال که با انجام دو بازی از دور بازیها کنار رفت گفت: بازیکنان فوتبال ما روی مدال آوری در این دوره حساب کرده بودند و تمام تمرکزشان روی همین اتفاق بود اما ۲۴ ساعت مانده به شروع مسابقات به دلیل انصراف آرژانتین قرعه کشی مسابقات تغییر کرد و آنها مجبور شدند با ترکیه بازی کنند که در پایان مسابقات قهرمان شد.

وی ادامه داد: با وجود تلاشی که بازیکنان فوتبال انجام دادند موفق نشدند از مرحله گروهی صعود کنند که این یکی از اتفاقات ناخوشایند کاروان ورزش ما در این دوره بود.

مصطفی نکولعل آزاد با اشاره به اتفاقات مثبتی که در تیم های ورزشی ایران رخ داد گفت: در والیبال ساحلی که جوانگرایی خوبی در آن صورت گرفته بود دو تیم الف و ب ایران نتایج بسیار خوبی گرفتند و به عنوان پدیده مسابقات معرفی شدند اما به هر حال نتوانستند به مدالی برسند. همینطور در تیراندازی ما دو مدال برنز گرفتیم که نتایج درخشانی محسوب می شود. البته در چند رشته هم شرایط خوبی نداشتیم که باید دلایل آن بررسی شود.

وی با ابراز رضایت از عملکرد کشتی گیران خاطرنشان کرد: در چند وزن کشتی بدشانس بودیم و در ثانیه های پایانی مدال طلا را از دست دادیم. ضمن این که حضور روسیه که در المپیک قبلی حضور نداشت و این دوره با پرچم فدراسیون جهانی حضور پیدا کرده بود، کار را برای ملی پوشان ما سخت کرد

رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان با بیان این که مسئولیت این نتایج با من است و ورزشکاران، مربیان و کلیه عوامل تمام تلاش خود را کردند، گفت: با این که دومین عملکرد خوب تاریخ ورزش ناشنوایان یاران در المپیک را بعد از المپیک برزیل داشتیم اما این دلیل نمی شود که ضعف ها را نبینیم و به فکر برطرف کردن آنها نباشیم.

وی توسعه ورزش ناشنوایان در بخش همگانی، حفظ و نگهداری ورزشکاران و مدال آوران کنونی، تامین مالی زندگی ورزشکاران، استعدادیابی، توجه بیشتر به بانوان و حضور ورزشکاران ناشنوا در لیگ های ورزشکاران شنوا را از مهمترین اولویت های فدراسیون ورزش های ناشنوایان برای آینده خواند و تاکید کرد: با حمایت وزارت ورزش، نمایندگان مجلس و کمک گرفتن از بخش خصوصی سعی می کنیم به این اهداف برسیم.

مصطفی نکولعل آزاد در پایان ضمن تشکر از وزیر ورزش و جوانان گفت: باید از حمایت های ویژه دکتر احمددنیامالی قدردانی کنم که در یکسال گذشته حامی اصلی ورزش ناشنوایان بود. از دکتر حسینی مدیرعامل بهزیستی، بنیاد مستضعفان، شرکت پتروشیمی مارون، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، رسانه های گروهی شامل تلویزیون، خبرگزاری ها و سایت ها و روزنامه های مختلف، اعضای کادر فنی، مربیان، ورزشکاران و خانواده های آنها و همچنین روسای هیئت ها و همکاران در فدراسیون تشکر و قدردانی می کنم که در این مدت کنار ما بودند و حمایت قابل تقدیری داشتند.