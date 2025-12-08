۲۹ ماهواره به خوشه استارلینک اضافه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، در همین راستا یک موشک فالکون ۹ همراه ۲۹ ماهواره اینترنتی از مقر فضایی وندربرگ در کالیفرنیا در ساعت ۱۷:۵۸ دقیقه دیروز به وقت گرینویچ از زمین بلند شد.

حدود ۹ دقیقه بعد بوستر دوم موشک به مدار پایین زمین رسید. ماهواره‌های استارلینک حدود یک ساعت پس از پرتاب آماده به کار گیری بودند. از سوی دیگر بوستر نخست این موشک دوازدهمین پرواز خود را تکمیل کرد و روی پهپاد کشتی اسپیس ایکس در اقیانوس آرام فرود آمد.

خوشه استارلینک که اکنون بیش از ۹۱۰۰ ماهواره عملیاتی دارد، دسترسی به اینترنت را برای مناطق مختلفی در سراسر جهان که ابزارهای دیگری برای برقراری ارتباط وجود ندارد، فراهم می‌کند. این سرویس همچنین از وای فای در خط‌های هوای تجرای و ارتباطات ماهواره به موبایل برای تهیه کنندگان سرویس‌های موبایل پشتیبانی می‌کند.

عملیات دیروز، صدوپانزدهمین پرتاب ماهواره‌های استارلینک و صد و پنجاه و هفتمین موشک فالکون ۹ در سال جاری میلادی بود.