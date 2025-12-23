  1. دانشگاه و فناوری
۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۹

روسیه خوشه استارلینک را هدف گرفت

طبق گزارش‌ها روسیه مشغول توسعه یک اسلحه ضدماهواره جدید است که به طور خاص برای هدف گرفتن خوشه ماهواره ای استارلینک طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، گزارش‌ها حاکی از آن است که یک سلاح Zone-Effect قصد دارد مدارهای استارلینک را با صدها هزار ساچمه فلزی پرچگال اشباع کند.

چنین تسلیحاتی احتمالاً قادر به غیر فعال کردن چند ماهواره به طور یکباره هستند اما علاوه بر آن ریسک آسیب‌های فاجعه بار به دیگر ابزارهایی که دور زمین مدار می‌زنند را در بر دارند. هدف این ابداع محدود کردن برتری فضایی غرب است که نقشی مهم در کمک به اوکراین در جنگ با روسیه دارد.

با این وجود تحلیلگرانی که یافته‌های مذکور را بررسی نکرده اند، در این باره اظهار تردید و این سوال را مطرح می‌کنند که آیا چنین اسلحه‌ای را می‌توان بدون ایجاد آشوب غیرقابل کنترل در فضا به کار برد یا خیر. چنین آشوبی نه تنها روی شرکت‌های غربی بلکه مؤسسات و کشورهای دیگر از جمله روسیه و چین را که به هزاران ماهواره در مدار برای ارتباطات حیاتی، امور نظامی و دیگر نیازهای حیاتی اتکا دارند، تأثیر می‌گذارد.

چنین پیامدهای آشکاری از جمله ریسک احتمالی برای سامانه‌های فضایی خودی، سبب شده روسیه از به کار گرفتن چنین سلاحی اجتناب کند.

