پهپاد هیدروژنی چینی رکورد طولانی ترین پرواز را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این دستاورد در اکسپو بین المللی صنعت حمل و نقل هوشمند در ژجیانگ واقع در هانگژو ثبت شد. مقامات تأیید کردند پهپاد تیانموشان۱ مسافت ۱۸۸.۶۰۵ کیلومتر را در یک مأموریت در ۱۶ نوامبر پرواز کرده است.

طبق بیانیه دانشگاه بیهانگ تیانموشان۱ طی طولانی‌ترین مأموریت خود بر فراز هانگژو بیش از چهار ساعت در آسمان پرواز کرد. تیم اعلام کرد هر بخش از پرواز به طور واقعی ردیابی و بعداً بررسی شد تا الزامات گواهینامه رکورد جهانی گینس در آن رعایت شده باشد.

مهندسان شرکت کننده در این پروژه اعلام کردند سیستم پیش رانش پهپاد از آغاز تا پایان مأموریت با ثبات عمل کرد و همزمان کنترل ابزار نیز پیوسته بود.

گینس داده‌ها را پذیرفت و تأیید کرد که این پهپاد تمام استانداردهای لازم برای مسافت، پایداری پرواز و یکپارچگی سامانه را برآورده کرده است. پژوهشگران دانشگاهی این دستاورد را نقطه عطفی برای هواگردهای چند موتوره هیدروژنی توصیف کردند

تیانموشان۱ در آگوست ۲۰۲۴ میلادی نخستین پرواز خود را انجام داد و از آوریل ۲۰۲۵ میلادی به طور تجاری تولید شد.

این پهپاد از سلول سوختی هیدروژن به عنوان یکی از ویژگی‌های مهندسی معرف خود استفاده می‌کند.

این پهپاد دارای فاصله‌محوری میلی‌متر و وزن آن در حالت خالی ۱۹ کیلوگرم است. همچنین ابزار می‌تواند تا ۱۶ کیلوگرم بار حمل کند.

طبق اعلام دانشگاه این پهپاد بدون بار می‌تواند ۲۴۰ دقیقه پرواز کند و همچنین در بازه دمایی ۴۰- تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد عملکردی پایدار و قابل اعتماد دارد.