۲۸ ماهواره در صدمین پرتاب استارلینک به مدار زمین رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، طی این عملیات یک موشک فالکون۹ همراه ۲۸ ماهواره اینترنتی اسپیس ایکس از مقر فضایی وندربرگ در ایالت کالیفرنیا آمریکا در ساعت ۲۰:۴۱ دقیقه به وقت گرینویچ به فضا پرتاب شد.

استارلینک شبکه اینترنت ماهواره‌ای اسپیس ایکس در مدار پایین زمین است که بزرگترین خوشه ماهواره‌ای جهان به حساب می‌آید. این شرکت تاکنون بیش از ۱۰ هزار ماهواره به فضا پرتاب کرده که حدود ۸۸۰۰ مورد آنها فعال هستند.

بیشتر پرتاب‌های اسپیس ایکس تا به امروز مربوط به گسترش شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک بوده است. این شرکت تا پیش از این ۱۳۸ مأموریت فالکون۹ در ۲۰۲۵ میلادی انجام داده که ۹۹ مورد آنها مربوط به پرتاب ماهواره‌های استارلینک بوده اند.

درهر حال در صدمین پرتاب ماهواره‌های استارلینک بوستر نخست فالکون۹ حدود ۸.۵ دقیقه پس از پرتاب روی پهپاد کشتی اسپیس ایکس در اقیانوس آرام فرود آمد. این بیست و نهمین پرتاب بوستر مذکور بود.

از سوی دیگر بوستر بالایی موشک مذکور به مسیر خود ادامه داد و حدود یک ساعت بعد ۲۸ استارلینک را به مدار پایین زمین رساند.