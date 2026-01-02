به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام پس از آن انجام می‌شود که استارلینک در دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد یکی از ماهواره‌هایش در فضا دچار اختلال شده و مقدار اندکی زباله ایجاد کرده است. علاوه بر این، ارتباط با ماهواره مذکور در ارتفاع ۴۱۸ کیلومتری زمین قطع شد.

شرکت فضایی مذکور اعلام کرد ارتفاع این ماهواره، که یکی از ۱۰ هزار دستگاه در مدار زمین برای ارائه اینترنت است، به سرعت چهار کیلومتر کاهش یافت که نشان‌دهنده نوعی انفجار در آن بود.

مایکل نیکولز، نائب رئیس اسپیس‌ایکس، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «کاهش ارتفاع ماهواره‌ها منجر به متراکم‌تر شدن مدار ماهواره‌های استارلینک می‌شود و ایمنی فضایی را در چند جهت افزایش می‌دهد.

وی افزود: تعداد زباله‌ها و خوشه‌های ماهواره‌ای در ارتفاع کمتر از ۵۰۰ کیلومتر بسیار پایین‌تر است و همین امر احتمال برخورد را کاهش می‌دهد.»

تعداد ماهواره‌ها در مدار زمین در سال‌های اخیر افزایش یافته است، زیرا شرکت‌ها و کشورها برای به‌کارگیری هزاران ماهواره جهت ایجاد خوشه‌های ماهواره‌ای و ارائه دیگر خدمات فضایی مانند ارتباطات و عکسبرداری از زمین با یکدیگر رقابت می‌کنند.