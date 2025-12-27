ارکستر چکاوک تازه‌ترین کنسرت خود را با حضور هنرمندان مطرح سینما و تلویزیون و در میان استقبال علاقه‌مندان به موسیقی ایرانی روی صحنه برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر چکاوک به رهبری رضا شایسته، شامگاه با اجرای آثاری از جهانبخش پازوکی واسداالله ملک در تالار وحدت تهران روی صحنه رفت؛ اجرایی که به گفته رهبر ارکستر، برخی از قطعات آن برای نخستین‌بار پس از انقلاب اسلامی در ایران اجرا شد.

ارکستر چکاوک که نزدیک به ۲۷ سال به‌عنوان یک ارکستر خصوصی در عرصه موسیقی ایران فعالیت مستمر دارد، در سال‌های گذشته سیاست معرفی خوانندگان توانمند و آینده‌دار را دنبال کرده و هنرمندان متعددی را به موسیقی ایران معرفی کرده است.

وحید نورایی یکی از خوانندگان این کنسرت، پیش‌تر با آهنگسازان و ترانه‌سرایانی چون علیرضا افکاری، فرید سعادتمند، مسعود جهانی و عبدالجبار کاکایی همکاری داشته و قطعه «دلبر جان» او با استقبال خوبی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. نورایی در اجرای چهارم دی، نخستین کنسرت رسمی‌اش را تجربه کرد و مدیر هنری این خواننده رامین لک است.

رضا شایسته رهبر ارکستر چکاوک، پیش‌تر درباره این اجرا گفته بود: «تمام قطعاتی که در این کنسرت اجرا می‌کنیم، برای نخستین بار است که در ایران اجرا می‌شوند که بسیاری از آن‌ها از آثار نوستالژیک استاد جهانبخش پازوکی، از ترانه‌سرایان و آهنگسازان بنام و تأثیرگذار تاریخ موسیقی کشور است. افتخار بزرگی است که استاد پازوکی تنها به ارکستر چکاوک اجازه اجرای تمام آثارش در ایران را داده است.»

در این اجرا، ارکستر چکاوک مجموعه‌ای از آثار ماندگار استادان جهانبخش پازوکی و اسدالله ملک را اجرا کرد. قطعاتی چون «بهتر از من چه کسی است»، «موی سپید»، «گل گلخونه»، «اشکم دونه دونه»، «گل سنگ»، «زندگی»، «بهار جاودان»، «گلزار»، «چگونه چگونه»، «بی‌بی گل» و «دل این» در فهرست برنامه این کنسرت قرار داشتند.

این اجرا با حضور جمعی از هنرمندان شناخته‌شده سینما و تئاتر از جمله رضا بنفشه‌خواه، سیاوش تهمورث، بیوک میرزایی، کیانوش گرامی، خشایار راد، ناهید مسلمی، شیدا خلیق، شهرزاد عبدالمجید، ناصر آقایی، اکبر سنگی و مختار سائقی همراه بود.